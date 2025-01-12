小孩食慾差？ 中醫：秋冬培養好習慣顧脾胃

小兒脾胃功能較弱，家長要特別注意飲食均衡，不宜油炸、甜食、冷飲致使脾胃失調；情境照。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕有民眾到醫院診間反映「我家的小孩吃飯好慢，一小碗飯都吃不完，每次到了吃飯時間就像在打仗！可否吃些開脾的中藥？」家中小孩不想吃飯或小孩的胃口不好，都會影響小兒身高發育，是父母常見擔憂困擾的問題。

對此，新樓醫院中醫師趙家儀指，「脾」為後天之本、氣血化生之源，是維持孩子生長發育的重要臟腑之一，因此脾虛的小孩，生長發育及各項功能發展都會較緩慢，甚至容易生病。脾胃好的孩子食慾佳、吃飯香，身體也會比較強壯，較少生病。

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脾胃好的孩子食慾佳，身體較強壯；情境照。（新樓醫院提供）

有關中醫治療兒童食慾不振，趙家儀說，會考慮幾個問題：1.小孩抵抗力較差，易感冒，面色較差，容易出汗，進到冷氣房內手腳冰冷，此為「脾胃虛弱」，治療以益氣健脾為主：2.因零食、飲食不節制造成消化不良，使得小孩不想吃飯，便秘或脹氣，此為「乳食停滯」，治療以消食導滯為主。

3.小孩看起來比較消瘦，大便偏乾硬，口唇紅且易口渴，手心、腳心較容易出汗或發熱，此為「胃陰不足」，治療以養陰開胃為主；4.小孩脾胃的水分代謝功能較差，大便容易偏黏，易患腸胃型感冒、易脹氣、想吐、清喉嚨，看起來氣色差，此為「痰濕中阻」，治療以燥濕化痰為主。

中醫針對小兒食慾不振的問題，大多從腸胃處理，調暢氣機、健脾開胃。趙家儀說，如果家長想要幫小孩燉補，記得尋求專業中醫師的協助，以免揠苗助長，因為服用不適當的中藥材容易導致性早熟的風險！

秋冬季是小兒成長發育好時機，適度運動可增強免疫力減少感冒；情境照。（新樓醫院提供）

中醫師也說，秋冬是小兒成長發育的好時機，除了透過中藥輔助，也需要培養均衡飲食，注意營養、適度運動、培養早睡，充足睡眠等良好生活習慣，只要顧護好脾胃功能，配合中醫好好調養，不僅可改善體質，增加脾胃吸收、增強免疫力，減少感冒，降低過敏機率，進而達到長高的目的。

趙家儀並提醒家長，勿過於溺愛孩子養成偏食習慣，如油炸、燒烤、甜食、冷飲這些重口味的食物，中醫稱之為「膏粱厚味」。因小孩的脾胃很嬌嫩，如果常餵養這類食物，不僅容易營養失調，也會導致脾失健運、脾胃失調情況。

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