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健康網》巧克力％數的秘密 農糧署：越高越苦

2025/01/12 19:32

農糧署指出，巧克力%數越高，代表可可固形物佔比越高，巧克力吃起來會比較苦；圖為示意圖。（圖取自freepik）

農糧署指出，巧克力%數越高，代表可可固形物佔比越高，巧克力吃起來會比較苦；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕巧克力愛好者、尤其是黑巧克力愛好者，都會注意到包裝上的％數，喜歡挑戰高難度的對90%躍躍欲試，而大多數人覺得70％剛剛好。農糧署說明，巧克力包裝上的90%、80%、70％等數字代表巧克力的可可固形物比例，%數越高代表可可固形物佔比越高，巧克力吃起來會比較苦。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，可可是製作巧克力的主要原料，在台灣以屏東、南投為主要產地，成熟後的可可種子經發酵、乾燥、烘焙、碾碎、研磨及壓榨後，成為「可可固形物」（可可脂+可可粉+可可膏），再經由比例調配及精煉等，即為平時常見的巧克力。

農糧署說明，黑巧克力是指可可固形物35%以上，無添加牛奶。而白巧克力因為含有可可脂，所以能稱為巧克力，可標示為白巧克力的表準為可可脂含量超過20%、牛乳固形物含量超過14%。

衛生福利部110年3月2日公告修正「巧克力之品名及標示規定」：

●新增含餡巧克力之標示規定，規範含餡巧克力產品其巧克力含量至少25％，並應於品名前加標示「含餡」或「加工」或等同之字義。

●新增半固體型態或流體型態巧克力製品之標示規定，規範巧克力抹醬、巧克力糖漿，其總可可固形物含量至少5％或可可脂至少2％。

●刪除代可可脂巧克力標示規定，即添加植物油超過該產品總重量5％的產品，不得以「巧克力」為品名。

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