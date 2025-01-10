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阿伯拿漂白水洗「小鳥」 紅又腫痛難忍！泌尿醫：清水洗就好

2025/01/10 15:05

嘉義市陽明醫院泌尿科醫師黃才倍表示，清洗生殖器或私密處用清水或溫和沐浴乳即可。（記者王善嬿攝）

嘉義市陽明醫院泌尿科醫師黃才倍表示，清洗生殖器或私密處用清水或溫和沐浴乳即可。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕

嘉義一名年約81歲男子，今年元月初因覺得生殖器很髒、有污垢，異想天開用毛巾沾漂白水擦拭，還用棉花棒伸入尿道清潔，隔天發現自己的「小鳥」疼痛、灼熱，紅又腫，連忙到醫院就醫治療，經泌尿科醫師給予藥物治療，才緩解「小鳥」疼痛。

嘉義市陽明醫院泌尿科醫師黃才倍說，本月初該名81歲阿伯，主訴因覺得生殖器卡污垢，就用布巾沾滿洗衣服用漂白水去擦洗「小鳥」，還用棉花棒伸入尿道清潔，隔天「小鳥」又紅又腫，灼熱難耐，因遇到週末醫院門診休診，還忍痛2天，等到週一醫院開門才看診。

黃才倍表示，漂白水具有腐蝕性，家用洗衣服時都要稀釋、使用漂白水都必須戴手套，有些老人家會有髒東西必須使用強力去汙方式清潔的錯誤觀念，而異想天開用漂白水清潔「小鳥」，導致「小鳥」受化學性傷害，經給予藥物、外用藥膏治療，緩解阿伯生殖器灼傷、發炎，減少傷口感染。

黃才倍表示，無論男性、女性，如想要清洗生殖器、私密處，用清水、溫和的沐浴乳清潔就可以；市面上許多品牌雖推出私密處清潔產品，但並不鼓勵民眾過度使用，因生殖器已有天然保護層，如過度使用藥用成分香皂、清潔劑清洗私密處，反而會將天然保護層洗掉，長期下來可能導致發炎、愈洗愈糟糕。

黃才倍提醒，泌尿道如有疼痛、灼熱、排尿不舒服、頻尿等症狀，建議民眾尋求專業醫師看診處理，不要自行處理。

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