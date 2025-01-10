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健康網》健康吃羊肉爐！營養師曝「黃金比例」2：2：1
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫冷冰冰，是適合吃羊肉爐的氣溫；但如何才能吃得健康呢？營養師余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發影片分享幾個實用技巧，冬季進補就能吃得健康又均衡。可以依照2：2：1的比例，2份蔬菜可幫助消化，避免燥熱上火、1份蛋白質、1份澱粉來搭配；以及湯頭選擇要清淡；適量進食，避免過量；減少高鈉調味料，如沙茶醬等高鈉醬料。
4技巧吃出健康
●掌握健康黃金比例：吃羊肉爐可以依2：2：1的比例原則來搭配。
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2份蔬菜：如高麗菜、菠菜、菇類、白蘿蔔，不僅熱量低，還能增加膳食纖維、維生素和礦物質，幫助消化，避免燥熱上火。
1份蛋白質：以羊肉為主，選擇瘦肉部位（如羊腿肉），少吃油花較多的部位，也可以搭配豆腐或蛋，增加植物性蛋白質的多樣性。
1份澱粉：搭配少量白飯、糙米飯或地瓜等澱粉類，讓這一餐更完整均衡，避免全吃肉類導致飲食不均。
●湯頭選擇要清淡：市售羊肉爐湯底，可能含過多鹽分和油脂。建議喝湯前撇去浮油，或者自製低鈉清燉湯底，減少熱量和鈉的攝取量。
●適量進食、避免過量：羊肉爐的滋味容易讓人一口接一口，但熱量也會隨之增加；適量享用，不要吃過頭，讓腸胃負擔過重！
●減少高鈉調味料：少用沙茶醬或高鈉醬料，改用蒜泥、辣椒、香菜，或少量醬油調味，既能保留風味又健康。
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