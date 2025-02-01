健康網》過年打遊戲肩頸卡卡？ 醫授5招神助攻

長時間用電腦、玩手機，姿勢不正確又一直固定著不動，小心肩頸痠痛找上門；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年放長假，沒日沒夜追劇、打遊戲，長時間用電腦、玩手機，姿勢不正確又一直固定著不動，小心肩頸痠痛找上門！板橋原力復健診所主治醫師王竣平分享5招伸展，改善舒緩肩頸痠痛，同時他也提醒，做這些動作時放鬆很重要，可配合深呼吸保持動作流暢。

​王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享5個拉身小撇步。

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1.頭側向拉伸：王竣平表示，這是很多人的本能動作，感覺肩膀太痠的時候就「搖頭晃腦」一下，可以有效舒緩頸部兩側的緊繃感。第一步是坐在椅子上或站立，保持背部挺直。然後將右手放在頭頂，輕輕將頭部向右側傾斜，直到感到左側頸部有輕微拉伸感。保持此姿勢10-15秒，然後換另一側。力道要輕柔，避免過度拉扯。也可以配合深呼吸，有助於放鬆肌肉。

2.交叉手臂肩膀拉伸：王竣平提到，這有點像是以前上體育課時的暖身動作，像模仿大象一樣，這個動作能放鬆肩膀周圍的肌肉群。先將右手臂伸直，橫向拉至左肩位置。然後用左手將右手臂輕輕固定在胸前，感受右肩拉伸感。保持10-15秒，然後換另一側。王竣平提醒，做的時候肩膀要放鬆，不要聳肩。

3.貓牛式伸展：王竣平說明，這是一個來自瑜伽的動作，有助於放鬆整個肩頸和脊椎。首先雙手雙膝撐地，保持四足跪姿。吸氣時，拱起背部，低頭看向肚臍（貓式）。呼氣時，抬頭向上看，讓背部下沉（牛式）。重複動作5-8次，配合呼吸進行。動作的流暢度比較重要，不需強調速度，也可以好好感受每次拉伸時脊椎的延展感。

4.肩胛骨擴展拉伸：王竣平提到，這個動作可以舒緩肩胛骨附近的緊張感，雙手在胸前交握，手掌朝外推，同時將肩膀往前延伸，感受肩胛骨拉開。保持10-15秒，然後放鬆回到原位。但要記得，不要過度伸展導致疼痛。做此動作的同時可以深呼吸，有助於加深拉伸效果。

5.胸部開展式拉伸：王竣平說，這個動作能舒緩肩膀和胸部的緊繃，改善駝背。首先雙手向後伸展，雙手十指交扣，手掌朝內。向後打開胸部，感受胸肌和肩膀的拉伸感。保持10-15秒，後放鬆。姿勢盡量保持自然，避免過度後仰。眼睛可以平視或微微向上看，可以讓你的胸腔更放鬆。

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