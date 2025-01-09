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暖胃更暖心！為屏東獨居長者送4千份雞湯 持續23年送暖不間斷

2025/01/09 13:17

雞湯送暖活動在屏東已邁入23年，今天啟動。（記者羅欣貞攝）

雞湯送暖活動在屏東已邁入23年，今天啟動。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕暖心！屏東雞湯送暖邁入第23年，屏東縣政府與屏東基督教醫院及畢嘉士基金會今天（9日）合作啟動「2025年雞湯送暖關懷獨居老人」活動，將於農曆春節前將4267份溫補雞湯及素食湯品，送到全縣列冊關懷的獨居長輩家中。

雞湯送暖活動在屏東已邁入23年，承襲多年的關懷傳統，希望延續屏縣對獨居老人友善之情。縣長周春米表示，生活在這遍土地的老大人們都是值得敬重、愛戴的先進，屏東縣政府一直努力在營造高齡友善環境，除了廣設據點讓長者可以就近活動及預防延緩失能，並透過敬老卡持續提升長者的交通便利性，在獨居的長輩關懷上，也招募在地團體超過350位志工定期訪視關懷，透過公私協力，跨局處合作打造綿密的獨老關懷網。

屏東縣長周春米帶隊送出今年第一份雞湯。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米帶隊送出今年第一份雞湯。（記者羅欣貞攝）

響應環保，今年的募款主題為「地球永續你我日常．友善照護健康好福企」，今天的起跑活動全程不產生任何新生塑料。從現場舞台背板、標示牌，皆採用可回收的蜂巢紙材質製作；運用可重複使用的電子紙，提供活動資訊QRCode，鼓勵掃描下載，減少紙本印刷，更在7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台永續支持下，將今年送出的4千多份雞湯禮盒，採用環保大豆油墨印刷，不僅送暖永續，也是以實際行動支持愛地球。

雞湯送暖走過23個年頭，當初送雞湯的志工，今天也收到一份暖心的雞湯，畢嘉士基金會樂林居的志工「台姐」台筱萍分享表示，已邁入80歲，自己外向開朗，雖然獨居，仍依舊踴躍參與社區活動，教導其他社區居民跳舞，要將人生活得精采，自己在有生之年還能為他人服務，真的是相當幸運。

縣長周春米對台姐的正向精神表達欽佩也認為很值得學習；周春米表示「獨居」不是只能孤獨或困苦，期待大家都能夠好好規劃自己的老後生活，已有研究顯示投入志願服務能有效的預防延緩失能，呼籲大家可以挽起袖子走出家門投入獨老關懷服務，無論是退休了想要充實自己的生活，或是有一顆回饋社會的心，屏東政府歡迎大家加入獨居老人關懷行列，一起把愛擴大、延續下去。

雞湯送暖儀式啟動後，周春米與屏東基督教醫院副院長施丞貴，騎著腳踏車將第一份雞湯送至屏東市台糖一街的98歲蔡黃阿嬤家，在眾人的歡樂中，阿嬤教唱日本童謠，愛的氛圍如此樸實無華而簡單，期待大家能主動關心身邊的人，多一點愛讓社會美好。

郵務士們也加入送雞湯行列。（記者羅欣貞攝）

郵務士們也加入送雞湯行列。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（左）將第一份雞湯送至98歲蔡黃阿嬤（右）家中，阿嬤十分開心。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（左）將第一份雞湯送至98歲蔡黃阿嬤（右）家中，阿嬤十分開心。（記者羅欣貞攝）

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