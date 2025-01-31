自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

春節出遊塞車 小心路怒症爆發

2025/01/31 09:24

春節連假湧出大量車潮，小心避免出現路怒症危及行車安全。（記者許麗娟攝）

春節連假湧出大量車潮，小心避免出現路怒症危及行車安全。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕春節連假返鄉或出遊，有些駕駛會因塞車或車況不如預期，出現克制不住的脾氣，不斷破口大罵、猛按喇叭，甚至有逼車及下車攻擊等危險行為，小心可能是「路怒症」上身，反讓愉快的假期變調，身心科醫師提醒，遇到情緒憤怒與焦躁時，可深呼吸、轉移注意力來調解。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神醫學部主治醫師許茵茵指出，路怒症主要是對交通及路況有過度反應，而出現不耐煩、憤怒、挫折等激動情緒，甚至有追尾、急剎車、逼車等衝動行為，以及口頭或肢體暴力，而造成行車危險。

通常會造成路怒症的因素，主要有環境因素、時間壓力和個人心理因素3大面向，許茵茵進一步說明，環境因素包括交通密度、長時間的塞車或停滯、行駛太長的距離、其他駕駛的不文明或違規行為等；時間因素則是趕時間、怕遲到而造成焦慮和沮喪；個人心理因素則可能是工作和生活中的壓力無法宣洩，導致將壞情緒和憤怒轉移或歸因到開車的過程中。

要避免路怒症，許茵茵建議，應避免時間與塞車造成的壓力，出門前留意交通狀況，提早規畫路線，同時避免長時間的駕駛造成壓力，可善用休息站適時的休息。

當路怒症出現時，可深呼吸與放鬆，如腹式呼吸有助於調節焦慮情緒與壓力，亦可聽些輕鬆的音樂分散注意力在負面情緒上，同時自我提醒和轉念，轉移念頭到開心的事物上，例如即將前往的目的地、要享用的美食等，不要一直想著還要開多久，反而給自己壓力。

許茵茵也提醒，很多路怒族是沒有自覺的，甚至可能是憂慮或焦慮造成情緒難以控管，特別是有躁鬱症的躁症部分，或是有酗酒及反社會人格者，容易有易怒現象，當易怒情緒持續一整天或一週以上，就建議到精神科求診，或善用衛福部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供心理諮商服務。

許茵茵醫師建議路怒族，遇到情緒憤怒與焦躁時，可深呼吸及轉移注意力調解，出門前規畫路線和提早出門，避免因時間壓力及路況而出現路怒現象。（記者許麗娟攝）

許茵茵醫師建議路怒族，遇到情緒憤怒與焦躁時，可深呼吸及轉移注意力調解，出門前規畫路線和提早出門，避免因時間壓力及路況而出現路怒現象。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中