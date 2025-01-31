春節出遊塞車 小心路怒症爆發

春節連假湧出大量車潮，小心避免出現路怒症危及行車安全。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕春節連假返鄉或出遊，有些駕駛會因塞車或車況不如預期，出現克制不住的脾氣，不斷破口大罵、猛按喇叭，甚至有逼車及下車攻擊等危險行為，小心可能是「路怒症」上身，反讓愉快的假期變調，身心科醫師提醒，遇到情緒憤怒與焦躁時，可深呼吸、轉移注意力來調解。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神醫學部主治醫師許茵茵指出，路怒症主要是對交通及路況有過度反應，而出現不耐煩、憤怒、挫折等激動情緒，甚至有追尾、急剎車、逼車等衝動行為，以及口頭或肢體暴力，而造成行車危險。

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通常會造成路怒症的因素，主要有環境因素、時間壓力和個人心理因素3大面向，許茵茵進一步說明，環境因素包括交通密度、長時間的塞車或停滯、行駛太長的距離、其他駕駛的不文明或違規行為等；時間因素則是趕時間、怕遲到而造成焦慮和沮喪；個人心理因素則可能是工作和生活中的壓力無法宣洩，導致將壞情緒和憤怒轉移或歸因到開車的過程中。

要避免路怒症，許茵茵建議，應避免時間與塞車造成的壓力，出門前留意交通狀況，提早規畫路線，同時避免長時間的駕駛造成壓力，可善用休息站適時的休息。

當路怒症出現時，可深呼吸與放鬆，如腹式呼吸有助於調節焦慮情緒與壓力，亦可聽些輕鬆的音樂分散注意力在負面情緒上，同時自我提醒和轉念，轉移念頭到開心的事物上，例如即將前往的目的地、要享用的美食等，不要一直想著還要開多久，反而給自己壓力。

許茵茵也提醒，很多路怒族是沒有自覺的，甚至可能是憂慮或焦慮造成情緒難以控管，特別是有躁鬱症的躁症部分，或是有酗酒及反社會人格者，容易有易怒現象，當易怒情緒持續一整天或一週以上，就建議到精神科求診，或善用衛福部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供心理諮商服務。

許茵茵醫師建議路怒族，遇到情緒憤怒與焦躁時，可深呼吸及轉移注意力調解，出門前規畫路線和提早出門，避免因時間壓力及路況而出現路怒現象。（記者許麗娟攝）

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