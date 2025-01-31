健康網》大餐點餐攻略公開！ 醫：主餐「白肉」熱量不爆表

醫師建議，主餐選擇白肉，如鴨肉、雞肉等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年聚餐，許多人選擇到高級餐廳用餐；對此，書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁發文分享從開胃菜到甜點的點餐攻略，舉例來說，湯品選擇蔬菜湯或海鮮湯等，避開奶油濃湯；主餐優先選擇白肉、海鮮，或是低脂豬、牛肉，取代肉醬義大利麵，營養更健康！

●開胃菜：優先選擇蔬果類，如生菜杯、毛豆、水果拼盤，避開炸物或含大量麵包的開胃菜，亦或是不點開胃菜也是可以。

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●湯品：選擇蔬菜湯或番茄湯、羅宋湯、海鮮湯，可提供豐富纖維與營養；建議避開奶油濃湯，雖其香濃誘人，但內含奶油、起司及蛋黃等材料，屬高熱量飲品。

●麵包：全麥麵包或麵包棍是好選擇，可增加飽足感；反之，可頌麵包和大蒜麵包，則屬高脂肪與高熱量代表。不過，也可以跳過麵包環節，有助於控制熱量攝取。

醫師表示，麵包選擇全麥麵包或麵包棍，可增加飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

●沙拉：以油醋醬取代千島醬或起司醬、凱薩醬等高熱量醬料，並以搭配萵苣、高麗菜等葉菜類為主，避免添加醃製肉類如培根或火腿。

●前菜：蒸煮優於炸焗，選擇蔬菜或清蒸小菜，熱量低，又可增加膳食纖維攝取，有益於消化系統；反之，炸物或焗烤類的料理脂肪量高且不健康。

●主餐：白肉優先更健康，選擇雞腿排、蒸煮魚類、低脂豬牛跟海鮮等低脂肪肉類，取代肉醬義大利麵或奶油濃汁主食，不怕熱量爆表。

●甜點：建議吃完主餐，再評估自己是否真的需要。

最後，診所營養師也建議，聚餐後增加身體活動更健康，進行適量運動，平衡熱量攝取，與親朋好友一起散步、腳踏車或從事輕鬆的團體活動，既能促進消化，也增進感情。

營養師建議，聚餐後進行適量運動，平衡熱量攝取，與親朋好友一起散步，既能促進消化，也增進感情；圖為情境照。（圖取自freepik）

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