佳里奇美日照中心活動 展現長者手工燈籠 富春節氣息

台南佳里奇美醫院今天（6日）舉辦「日間照顧暨失智社區服務據點聯合成果展暨新春揮毫活動」，展示長輩手工燈籠和圖畫創作，活力滿滿。（佳奇提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里奇美醫院今（6）日舉辦「日間照顧暨失智社區服務據點聯合成果展暨新春揮毫活動」，由華心太鼓團氣勢磅礴的鼓聲打開序幕，新春揮毫、春聯剪紙與創意年畫成為亮點，現場也展示小小動物療育服務、長輩手工燈籠和圖畫創作，活力滿滿。

佳奇邀請書法家陳啟辰、林幸資、李雯娣、林志誠、郭美枝、郭佳旭、林舜乾及謝美鈴為在場民眾揮毫送春聯，迎接農曆新年的到來。活動不僅展示日間照顧與失智社區服務據點的服務成果，也為長者提供了滿滿新春氣息的文化體驗。

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台南佳里奇美醫院今天（6日）舉辦「日間照顧暨失智社區服務據點聯合成果展暨新春揮毫活動」，現場揮毫寫春聯。（佳奇提供）

佳奇院長周偉倪表示，2025年台灣老年人口將達20%，正式進入超高齡社會，隨著人口老化，失智症成為所有高齡化社會所面臨的重大問題。佳里奇美醫院在佳里區、西港區、將軍區及學甲區分別設置有失智社區服務據點，並在佳里區附設有日間照顧中心，提供認知訓練課程及社區照顧服務，以增強失智高齡者社區照顧、社會參與的服務，提高失智症者、照顧者的生活品質與尊嚴，落實在地老化照顧目標。

佳奇失智服務據點督導黃玉惠說，透過日間照顧服務與失智照護的整合，和提供多元課程，希望讓長者有尊嚴、活力的晚年生活，透過活動並提升社會對高齡議題的關注。

現場還由樹谷農場提供的小小動物療育服務，撫慰長輩心靈陪伴，也展示長輩創作的手工燈籠吊飾、圖畫彩繪和春節掛飾，讓民眾可以了解照顧長者的各項專業服務成果。

小小動物療育。（佳奇提供）

佳里奇美醫院院長周偉倪（左2）展示春聯。（佳奇提供）

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