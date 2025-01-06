自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

佳里奇美日照中心活動 展現長者手工燈籠 富春節氣息

2025/01/06 14:33

台南佳里奇美醫院今天（6日）舉辦「日間照顧暨失智社區服務據點聯合成果展暨新春揮毫活動」，展示長輩手工燈籠和圖畫創作，活力滿滿。（佳奇提供）

台南佳里奇美醫院今天（6日）舉辦「日間照顧暨失智社區服務據點聯合成果展暨新春揮毫活動」，展示長輩手工燈籠和圖畫創作，活力滿滿。（佳奇提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里奇美醫院今（6）日舉辦「日間照顧暨失智社區服務據點聯合成果展暨新春揮毫活動」，由華心太鼓團氣勢磅礴的鼓聲打開序幕，新春揮毫、春聯剪紙與創意年畫成為亮點，現場也展示小小動物療育服務、長輩手工燈籠和圖畫創作，活力滿滿。

佳奇邀請書法家陳啟辰、林幸資、李雯娣、林志誠、郭美枝、郭佳旭、林舜乾及謝美鈴為在場民眾揮毫送春聯，迎接農曆新年的到來。活動不僅展示日間照顧與失智社區服務據點的服務成果，也為長者提供了滿滿新春氣息的文化體驗。

台南佳里奇美醫院今天（6日）舉辦「日間照顧暨失智社區服務據點聯合成果展暨新春揮毫活動」，現場揮毫寫春聯。（佳奇提供）

台南佳里奇美醫院今天（6日）舉辦「日間照顧暨失智社區服務據點聯合成果展暨新春揮毫活動」，現場揮毫寫春聯。（佳奇提供）

佳奇院長周偉倪表示，2025年台灣老年人口將達20%，正式進入超高齡社會，隨著人口老化，失智症成為所有高齡化社會所面臨的重大問題。佳里奇美醫院在佳里區、西港區、將軍區及學甲區分別設置有失智社區服務據點，並在佳里區附設有日間照顧中心，提供認知訓練課程及社區照顧服務，以增強失智高齡者社區照顧、社會參與的服務，提高失智症者、照顧者的生活品質與尊嚴，落實在地老化照顧目標。

佳奇失智服務據點督導黃玉惠說，透過日間照顧服務與失智照護的整合，和提供多元課程，希望讓長者有尊嚴、活力的晚年生活，透過活動並提升社會對高齡議題的關注。

現場還由樹谷農場提供的小小動物療育服務，撫慰長輩心靈陪伴，也展示長輩創作的手工燈籠吊飾、圖畫彩繪和春節掛飾，讓民眾可以了解照顧長者的各項專業服務成果。

小小動物療育。（佳奇提供）

小小動物療育。（佳奇提供）

佳里奇美醫院院長周偉倪（左2）展示春聯。（佳奇提供）

佳里奇美醫院院長周偉倪（左2）展示春聯。（佳奇提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中