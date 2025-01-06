上山追雪保暖做足！ 醫師示警：小心高山症、雪盲症

趁寒流上山追雪恐發生高山症、雪盲症等症狀，醫師建議民眾出發前諮詢旅遊醫學門診，包括了解行程風險、健康疑慮，安排旅遊預防用藥；情境照。（雙和醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕寒流在冬季時期接連來襲，不少民眾計畫趁機到台灣山林追雪，但衛生福利部雙和醫院家庭醫學科醫師陳信儒提醒，前往高山追雪更要留意高山症與雪盲症，若輕忽恐導致憾事發生，上山也要注意保暖與交通管制問題。

陳信儒表示，海拔高的地方氧氣稀薄，身體過度換氣常導致不良代償反應，高度超過2500公尺以上有機會出現高山症，常見情況有頭暈、頭痛、疲倦、胸悶與噁心、嘔吐等症狀，嚴重時引起高山肺水腫與高山腦水腫，若無及時處置，恐大幅提升死亡機率。建議上山出現不適症狀時，先原地休息並觀察症狀是否緩解，若無改善或加劇，應立即下山就醫。

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他指出，上山時眼睛的防護常遭到忽略，嚴重時恐造成光害性角膜炎，不僅眼睛刺痛、流淚與視力模糊，甚至引發暫時性失明，由於雪地對日光的反射率達95％，直視雪地相當直視陽光，因此雪盲症常在登高山、雪地的極地探險者上發生，建議配戴具有防紫外線功能的太陽眼鏡或滑雪護目鏡。

陳信儒提醒，每千公尺溫度下降約6℃，得特別注意保暖避免失溫，從野外求生3關鍵中「缺乏食物仍可存活3週、缺水僅剩3天、若失溫3小時恐致命」，可見衣物的重要性，建議穿著保暖、防風且透氣的多層衣物，使用帽子、手套和圍巾保護身體。

另外，皮膚容易因低溫和乾燥而受損，塗抹保濕霜和防曬乳成必要措施，減少乾裂與紫外線對皮膚的傷害。陳信儒也建議民眾出發前諮詢旅遊醫學門診，包括了解行程風險、健康疑慮，安排旅遊預防用藥等，讓出遊行程開心又安全。

不少民眾計畫趁機到台灣山林追雪，但醫師提醒，前往高山追雪更要留意高山症與雪盲症發生；情境照。（雙和醫院提供）

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