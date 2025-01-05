健康網》過年慢箋藥保存愛注意！ 藥師：放冰箱有條件

藥師提醒，冰箱對藥品造成的溫濕度變化，不利於藥品保存。除非藥品有特別註明放在冰箱冷藏，否則都應存放於室內陰涼乾燥處；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因應9天春節連假，慢箋領藥放寬，面對一堆藥千萬別直接放入冰箱保存！臺北醫學大學新國民醫院藥師提醒，冰箱對藥品造成的溫濕度變化，其實不利於藥品保存。除非藥品有特別註明放在冰箱冷藏，否則都應存放於室內陰涼乾燥處。更重要的是藥罐內附的棉花和乾燥劑，在藥品開封後應立即丟棄，避免吸附空氣中的水氣，影響藥品品質。

新國民醫院表示，因應農曆春節假期，依健保署公告短暫放寬「慢箋第2次或第3次領藥」措施，慢箋領藥結束日介於1月25日至2月2日，建議於1月15日起提早回診或領藥。民眾應確實盤點目前規律性服用的藥物，若將於春節連假服用完畢者，於春節休診前回原醫師門診並領藥，以確保不斷藥。有任何問題也要勇敢地詢問醫師或藥師。

請繼續往下閱讀...

新國民醫院提醒，慢箋領藥結束日介於1月25日至2月2日，建議於1月15日起提早回診或領藥。（臺北醫學大學新國民醫院提供）



藥師指出，有服用降血脂、降血壓、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑和抗癲癇等藥物的病人，務必留意藥袋標示，是否有提到服藥期間不能吃葡萄柚。因為柚子與葡萄柚具有抑制特定藥物代謝的成分，可能會增加特定藥物的濃度和提高發生副作用的機會。由於這個交互作用影響的時間超過一天，所以對於每日需要固定服藥的慢性病人，建議服藥期間都不能吃柚子、葡萄柚。

除了柚子、葡萄柚，藥師也提醒民眾不要用牛奶、茶、果汁、咖啡、酒搭配服藥，以避免影響藥物的效果。除非有特別註明可以搭配其他液體，否則白開水才是唯一正解。並且配藥的水量也不能過少，尤其是長輩的吞嚥功能退化，若是只喝一兩口水配藥，藥物有可能會附著在食道上，對食道造成傷害。

藥師提醒，民眾服藥應用白開水，不要用牛奶、茶、果汁、咖啡、酒搭配服藥，以避免影響藥物的效果；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法