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健康網》白、胡蘿蔔長得像但不同科！ 農糧署：它適合煮湯

2025/01/04 06:30

農糧署表示，白蘿蔔、胡蘿蔔是不同科屬的植物，前者是十字花科蘿蔔屬、後者是繖形花科胡蘿蔔屬。（資料照）

農糧署表示，白蘿蔔、胡蘿蔔是不同科屬的植物，前者是十字花科蘿蔔屬、後者是繖形花科胡蘿蔔屬。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白蘿蔔、胡蘿蔔，您會分嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，它們雖然長得像，但其實是不同科屬的植物喔！白蘿蔔屬於十字花科蘿蔔屬，和高麗菜是親戚，適合煮湯；胡蘿蔔屬於繖形花科胡蘿蔔屬，和芹菜是親戚，適合燉煮、炒蛋。

白蘿蔔 屬於十字花科蘿蔔屬

●基本資訊：和花椰菜、高麗菜是「近親兄弟」，熱量低又有飽足感，是冬天料理必備的好選擇。

●俗稱：菜頭、大根。

●產期：10月至隔年3月。

●主要營養：含有維生素A、B群、C、E，以及豐富的膳食纖維與礦物質。

●經典吃法：菜頭粿、蘿蔔湯。

農糧署分享，白蘿蔔適合煮湯，熱量低又有飽足感，是冬天料理必備的好選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署分享，白蘿蔔適合煮湯，熱量低又有飽足感，是冬天料理必備的好選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

胡蘿蔔 屬於繖形花科胡蘿蔔屬

●基本資訊：和香菜、芹菜是「同科家人」。

●俗稱：紅蘿蔔、紅菜頭

●產期：12月至隔年4月。

●主要營養：含有β-胡蘿蔔素和維生素A，還富含維生素C、鈣、鐵等營養。

●經典吃法：燉煮、炒蛋或做煎餅都很適合喔，如胡蘿蔔汁、胡蘿蔔炒蛋。

另外，農糧署還分享了「花心大蘿蔔」的由來。它源自蘿蔔的生長特性，當蘿蔔開花時，養分便往花朵集中，導致根部逐漸空心、乾燥。

這特性被巧妙用來比喻那些外表亮眼，卻到處談情說愛的人，就像蘿蔔看似豐滿，實則中空一樣，所以挑選蘿蔔時「沉甸甸」才是「好品質」的象徵喔。

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