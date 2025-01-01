健康網》紅目鰱魚嘗鮮訣竅 漁業署透剝皮關鍵時機

漁業署說，紅目鰱以鮮明的大眼、略帶金屬光澤的殷紅體色，以及巴掌稍大的體型為主要特徵。（圖取自漁業署臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅目鰱是台灣市場常見的魚種之一，但魚皮因粗糙質地，剝皮時機成為美味關鍵；對此，漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文解答，當日購買即煮食，可直接請魚販撕除魚皮，若購買量大須保存，可請魚販僅挖除魚鰓，冷藏後用鹽烤就能輕鬆撕除魚皮，品嘗鮮味。

漁業署指出，紅目鰱其實並非單一物種，而是多種大眼鯛的統稱。它們以鮮明的大眼、略帶金屬光澤的殷紅體色，以及巴掌稍大的體型為主要特徵，成為許多消費者餐桌上的美味選擇。

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紅目鰱的種類繁多，外型上雖有細微差異，如頭身比例、體表紋路以及尾鰭形態等，但對一般消費者來說，只要掌握以下新鮮判斷技巧，即可輕鬆選購。建議挑選魚身硬挺飽滿、體表濕潤有光澤、眼睛隆起透亮的魚體，這樣的魚品不僅風味絕佳，還能大大提升料理樂趣。

此外，魚皮的處理方式也是不少消費者關注的問題。魚皮因其粗糙質地，去留往往取決於保存與料理方式。建議當日購買即煮食：可直接請魚販撕除魚皮，方便享用。大量購買需保存，可請魚販僅挖除魚鰓，避免用自來水浸泡或過度清洗，以免影響魚體顏色與風味。冷藏後建議使用鹽烤方式，烤熟後趁熱利用鹽層輕鬆剝除魚皮，既保留鮮味又不失口感。

漁業署強調，紅目鰱是一種能展現當季海味的國產水產品，只要善用挑選與保存技巧，就能簡單烹調出令人回味的鮮美料理。不妨趁著產季，一起走進市場挑選最新鮮的紅目鰱，為家人帶來健康又美味的一餐吧！

漁業署指出，冷藏後建議使用鹽烤方式，烤熟後趁熱利用鹽層輕鬆剝除魚皮，既保留鮮味又不失口感。（圖取自漁業署臉書）

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