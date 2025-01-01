自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅目鰱魚嘗鮮訣竅 漁業署透剝皮關鍵時機

2025/01/01 07:31

漁業署說，紅目鰱以鮮明的大眼、略帶金屬光澤的殷紅體色，以及巴掌稍大的體型為主要特徵。（圖取自漁業署臉書）

漁業署說，紅目鰱以鮮明的大眼、略帶金屬光澤的殷紅體色，以及巴掌稍大的體型為主要特徵。（圖取自漁業署臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅目鰱是台灣市場常見的魚種之一，但魚皮因粗糙質地，剝皮時機成為美味關鍵；對此，漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文解答，當日購買即煮食，可直接請魚販撕除魚皮，若購買量大須保存，可請魚販僅挖除魚鰓，冷藏後用鹽烤就能輕鬆撕除魚皮，品嘗鮮味。

漁業署指出，紅目鰱其實並非單一物種，而是多種大眼鯛的統稱。它們以鮮明的大眼、略帶金屬光澤的殷紅體色，以及巴掌稍大的體型為主要特徵，成為許多消費者餐桌上的美味選擇。

紅目鰱的種類繁多，外型上雖有細微差異，如頭身比例、體表紋路以及尾鰭形態等，但對一般消費者來說，只要掌握以下新鮮判斷技巧，即可輕鬆選購。建議挑選魚身硬挺飽滿、體表濕潤有光澤、眼睛隆起透亮的魚體，這樣的魚品不僅風味絕佳，還能大大提升料理樂趣。

此外，魚皮的處理方式也是不少消費者關注的問題。魚皮因其粗糙質地，去留往往取決於保存與料理方式。建議當日購買即煮食：可直接請魚販撕除魚皮，方便享用。大量購買需保存，可請魚販僅挖除魚鰓，避免用自來水浸泡或過度清洗，以免影響魚體顏色與風味。冷藏後建議使用鹽烤方式，烤熟後趁熱利用鹽層輕鬆剝除魚皮，既保留鮮味又不失口感。

漁業署強調，紅目鰱是一種能展現當季海味的國產水產品，只要善用挑選與保存技巧，就能簡單烹調出令人回味的鮮美料理。不妨趁著產季，一起走進市場挑選最新鮮的紅目鰱，為家人帶來健康又美味的一餐吧！

漁業署指出，冷藏後建議使用鹽烤方式，烤熟後趁熱利用鹽層輕鬆剝除魚皮，既保留鮮味又不失口感。（圖取自漁業署臉書）

漁業署指出，冷藏後建議使用鹽烤方式，烤熟後趁熱利用鹽層輕鬆剝除魚皮，既保留鮮味又不失口感。（圖取自漁業署臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中