健康網》跨年熬夜好傷身？ 中醫授4招降低傷害

跨年前先睡一下、戶外跨年穿著保暖、聚餐健康吃、跨完年泡澡促進身體修復，都是降低熬夜傷害的方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕迎接2025年，無論是出門參加跨年晚會、線上看直播、和朋友小酌，或是熬夜倒數看煙火，都可能會對身體造成傷害；對此，風澤中醫診所副院長郭懿潔分享4招降低熬夜傷害的方法：跨年前先睡一下、戶外跨年穿著保暖、聚餐健康吃、跨完年泡澡促進身體修復。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」指出，熬夜容易傷陰，導致陰虛火旺，引發疲勞、口乾、痤瘡、眼睛酸澀等身體不適，透過以下4招，能減緩熬夜所帶來的傷害，幫助身體快速恢復，健健康康迎接新的一年。

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●跨年前先睡午覺：熬夜會消耗體力及氣血，建議跨年當天下午安排一段時間小睡，預留身體能量應付夜間活動。

●適當穿著避免受寒感冒：跨年夜通常濕冷，身體保暖格外重要。建議外套、圍巾、口罩、毛帽。另外，選擇吸濕排汗的機能內搭，能避免流汗後受風感冒。

●健康聚餐避免火上加油：避免麻辣鍋、薑母鴨、烤炸物等燥熱食物。多吃蔬果類食物，均衡飲食以降火氣、養護脾胃。也要注意不要攝取過多冰涼冷飲、冰淇淋及酒類，以免引起寒濕，導致腹瀉或脹氣。

●運動泡澡促進身體修復：熬夜後引發的疲勞痠痛，在適當睡眠休息後，可透過被動式的泡澡、主動式的輕度氧運動增加血液循環、促進修復。

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