健康網》18款熱炒熱量出爐！ 炒海瓜子倒數第3 「它」最低

18道常見熱炒中，炒海瓜子熱量倒數第3，每300克僅含有210大卡；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熱炒店是聚餐的首選，一口接著一口，甚至搭配啤酒喝，小心熱量爆表！營養師徐子雅整理18道熱炒熱量，以1份300克來看，椒鹽排骨熱量最高，竟達770大卡，熱炒少不了的炒海瓜子是熱量倒數第3，僅210大卡，至於炒水蓮是18道料理中熱量最低，僅180大卡。建議吃熱炒時，選擇冷盤、清炒、鮮魚及湯，避開炒飯／炒麵、醬汁類、燒烤及炸物，健康聚餐。

4外食地雷 高糖、多澱粉易變胖

​徐子雅在臉書專頁與專欄分享，外食常有4地雷，首先外食多容易過鹹；再者，可能容易糖量過多，易讓血糖飆升、胰島素分泌，進而導致脂肪囤積；不只如此，澱粉量過高，也是外食容易犯的，攝取過多澱粉會造成脂肪囤積；最後，外食常常油脂過高，其會延緩胃排空，這也是為什麼外食後常常覺得很撐的原因之一。

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歲末年終尾牙常去熱炒店，因此徐子雅整理18項熱炒料理營養成分。由圖可知，同樣都以1份300克份量來看，椒鹽排骨熱量最高，竟達770大卡，其次是四季肥腸580大卡；反之，18道料理中，炒水蓮熱量最低，每300克僅180大卡，第2低則是炒高麗菜185大卡，炒海瓜子熱量也蠻低的，每300公克，僅210大卡，是18道料理中，熱量倒數第3低者。

營養師提供18道常見熱炒營養圖鑑。（圖取自Cofit 我的專屬營養師）

營養師提供18道常見熱炒營養圖鑑。（圖取自Cofit 我的專屬營養師）

看完18道熱炒料理後，徐子雅歸納出4類地雷區、4類優先選擇區，並提供飲食小技巧，供民眾參考。

地雷區

1.炒飯／炒麵：澱粉、油脂量高，建議分食。

2.醬汁類：醬汁除了鈉、油含量高，使用太白粉勾芡，會使澱粉量上升。

3.燒烤類：燒烤醬富含鈉及糖，熱量高。

4.炸物類：飽和脂肪高且易使用加工食品。

營養師指出，炒飯、炒麵的澱粉、油脂量較高，建議分食；示意圖。（資料照）

優先選擇區

1.冷盤類：原型食物多，但應避免攝取過多美乃滋。

2.熱炒類：選擇「清炒」，避免糖醋、醬爆等醬料多的餐點。

3.鮮魚類：優質蛋白質，又可減緩身體發炎反應，減脂期首選！

4.湯類：湯中鈉與油含量稍高，建議最多喝1碗，或是選擇蔬菜多的湯品。

營養師建議，選擇「清炒」類食物，如水蓮等，避免糖醋、醬爆等醬料多的餐點；示意圖。（資料照）

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