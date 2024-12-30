43歲男起床突「燒聲」 竟是進補麻油麵線惹禍

「實熱體質者」通常食慾好、愛吃辛辣食物且不怕冷，冬令無需特別進補；示意圖，圖為百合杏仁粥。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕43歲曾先生某日起床時喉嚨突然「燒聲」，不只發不出聲音，且有便秘的狀況。經台北慈濟醫院中醫部醫師林亞萱診斷發現，原來曾先生食用兩碗麻油麵線，但他屬於實熱體質，麻油會加重體內燥熱火氣，導致喉嚨失聲，因此開立梔子、蓮子等除燥、降心火的藥材，曾先生服藥2天後順利恢復聲音。

林亞萱表示，冬季常見的進補藥材以補氣血為主，例如肉桂可以溫通血脈、乾薑可緩解胃脹、消化不良的症狀。然而「虛寒體質者」比較怕冷、容易疲倦與食慾不振，適合使用肉桂、乾薑等溫補食材進補；「實熱體質者」通常食慾好、愛吃辛辣食物且不怕冷，冬令無需特別進補，否則容易口乾舌燥、便秘或冒痘。

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台北慈濟醫院中醫部醫師林亞萱建議，若實熱體質者想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或是青菜，降低身體燥熱的機率。（台北慈濟醫院提供）

她指出，雖然麻油富含木酚素跟健康的脂肪酸，具抗氧化與抗發炎的作用，但經煸炒烹煮後，屬性會從溫性變成燥性，不適合實熱體質的曾先生食用。若實熱體質者想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或是青菜，降低身體燥熱的機率。

林亞萱提醒，不只實熱體質者不適合冬令進補，感冒患者、僵直性脊椎炎和紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者、糖尿病、高血壓患者等也要格外注意，因為身體正處於發炎狀態，體質偏熱性，冬令進補可能加重腫痛、發炎病情，延緩痊癒，建議服用平性食材或桂枝、生薑與艾葉等驅風散寒的藥材。

另外，民眾四肢可以浸泡溫水，讓暖氣回流心臟、維持基礎體溫與四肢的保暖，這是最簡單的養生之道。

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