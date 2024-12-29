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健康網》3合1咖啡沒咖啡？ 營養師揭：可能由「3成分」調成
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕市售的3合1咖啡香醇好喝、好攜帶也方便沖泡，但您知道它裡面可能沒有咖啡嗎？營養師余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發影片說明，3合1咖啡很有可能是由香料、奶精、糖3成分調製而成。
余朱青打趣的說，就像太陽餅裡沒有太陽、老婆餅裡沒有老婆一樣，3合1咖啡裡面也可能沒有咖啡。它雖然沖泡方便、好喝順口， 但成分也比較複雜， 真正咖啡的含量反而不高。
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余朱青分享，像她小時候喝的冬瓜茶，就是純冬瓜糖釀製而成，但現在很多冬瓜茶裡面都是色素，如果有機會去大賣場，看見冬瓜磚，可以看看它的成分，看上面有沒有寫「焦糖色素」，她說，許多業者為了讓冬瓜茶色香味濃，可能會加香料跟色素，讓純冬瓜糖的比例減少。
余朱青表示，色素其實在肝臟排毒時，可以被排出來，但是吃太多的時候，就會造成人體的負擔。因為肝臟還有很多毒素要排，像是防腐劑、農藥等，當人體吃進過量毒素或人工添加物時，身體可以排除的毒素有限，此時會增加肝臟的負擔，導致身體排脂肪的速度變慢，就比較容易變胖或是代謝變差。
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