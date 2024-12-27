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健康網》聚餐不長肉3招！ 國健署：烹調選這3種 蒸、燉入列

2024/12/27 18:05

國健署建議，聚餐時選蒸、燉、涼拌等3個烹調方式對身體較無負擔。像日式料理就可以選海鮮丼、烤魚定食等；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署建議，聚餐時選蒸、燉、涼拌等3個烹調方式對身體較無負擔。像日式料理就可以選海鮮丼、烤魚定食等；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年末節日多，飯局一場又一場，但一不注意就會造成身體負擔。國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享享受聚餐又不影響身體健康的3個技巧，選烹調方式簡單的餐點，如蒸、燉、涼拌；掌握飲食順序與份量共鍋分享

選烹調簡單料理 蒸、燉、涼拌優先

聚餐時，不妨多選蒸、燉、涼拌等清爽的烹調方式，減少油炸或濃郁醬汁的料理，例如吃義式料理可以選擇清炒義大利麵；日式料理則選擇海鮮丼、日式蕎麥麵或烤魚定食等、避免炸天婦羅這類高油脂的食物。

如此一來，能降低油脂與調味料額外帶來的熱量與鈉，吃起來身體更無負擔。

掌握飲食順序 菜→主菜→主食

聚餐時可以先吃蔬菜、再吃主菜與主食，蔬菜的膳食纖維可以增加飽足感，也能延長食物在胃裡消化的時間，就能減少主菜與主食的攝取，可以參考「我的餐盤」口訣，攝取適當的飯、肉份量。

這樣吃不僅增加飽足感，也能優先關注到最容易缺乏的蔬菜類，讓整餐飲食吃得更均衡。

共鍋共餐 多與親友分享

面對豐盛的聚餐菜色，不用每樣都吃很多，可以挑幾道最想吃的菜品嘗，或與親友合點、分享，這樣既能滿足味蕾，又能減少攝取過多熱量。

年末活動聚會多的時候，還可以適量調整其他餐的飲食份量，多吃蔬菜水果，補充聚餐較少攝取到的膳食纖維，讓享受聚會之餘，也能均衡補充到身體所需的營養。

國健署表示，聚餐時最好與親友合點、分享，避免攝取過多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

國健署表示，聚餐時最好與親友合點、分享，避免攝取過多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

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