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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

氣溫驟降中風患者增 大甲李綜合醫院1個月逾10人就醫

2024/12/27 14:43

一名70多歲的老翁腦阻塞中風卻不知。（記者張軒哲攝）

一名70多歲的老翁腦阻塞中風卻不知。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕氣溫驟降，週末低溫恐下探10度，讓罹患心血管疾病患者中風的機率大增。台中一名70多位的老翁，日前在家中無故跌倒，送醫治療後返家，回家後行為躁動，家屬再送到大甲李綜合醫院急診，發現老翁中風，腦部有阻塞，安排住院治療，醫師表示，最近一個月院內收治中風住院個案至少10例，提醒三高患者要多加注意。

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，患者日前在家中跌到後，家屬先送到其他醫院治療，檢查後發現腿部骨裂，沒開刀便返家休養，回家之後，患者情緒驟變，家屬馬上又把他送到李綜合醫院急診，經過核磁共振檢查，發現腦部胼胝體旁邊的血管阻塞。

張峻誠說，經過核磁共振進一步更詳細檢查，確認患者腦部血管阻塞，馬上安排住院治療，經過3天療程後，意識逐漸恢復正常，也能開口說話。臨床上，腦中風除了常見的半身不遂的運動障礙、意識不清，精神上也會出現情緒冷漠、躁動不安、記憶喪失等改變。

張峻誠表示，最近院內收治中風的患者至少10名，年紀輕的只有50多歲。由於罹患高血壓的患者，在冬天低溫的時候，血壓會比平時上升約10到20毫米汞柱，因此，如果平時沒控制，血壓在150毫米汞柱，有可能在天冷變天時就會飆到170毫米汞柱，容易導致造成中風。

張峻誠指出，他治療高血壓的患者，在冬天會給患者多半顆或一顆的藥物，每次門診一定要求患者在家量血壓，就是擔心冷天會造成腦中風。依據文獻統計，天冷暴露在低溫的天氣，誘發缺血性腦中的比率比一般高至少2.9倍。如果天冷又躲被窩不常喝水，容易讓血液黏稠度增加，提高中風的危險。

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠說，一名老翁腦阻塞中風卻不知。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠說，一名老翁腦阻塞中風卻不知。（記者張軒哲攝）

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