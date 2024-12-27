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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

幼兒A肝疫苗「滿18個月、27個月」接種新規元旦上路

2024/12/27 14:39

疾管署宣布明年1月1日起，兩劑幼兒A肝疫苗接種時程，調整為「滿18個月、27個月」。圖為疫苗接種示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

疾管署宣布明年1月1日起，兩劑幼兒A肝疫苗接種時程，調整為「滿18個月、27個月」。圖為疫苗接種示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕即使接種兩劑A型肝炎疫苗，間隔不足6個月仍可能影響保護力！疾管署今（27日）宣布，明年1月1日起，兩劑幼兒A肝疫苗接種時程，由原本的「滿12個月、18個月」調整為「滿18個月、27個月」。

疾管署副署長曾淑慧表示，國內幼兒在接種常規A型肝炎疫苗時，常因為出國、就醫等問題，導致兩劑疫苗的接種間隔可能少於6個月。而世界衛生組織（WHO）及研究皆指出，兩劑間隔須達6個月以上才有較佳保護力。

曾淑慧說，此次調整參考其他國家作法，經提案衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，明年起幼兒A肝疫苗接種時程調整為滿18個月及27個月分別接種第1、2劑，建議第1劑可與五合一疫苗第4劑同時接種，第2劑則與日本腦炎疫苗第2劑一同接種。

A型肝炎主要是經由食用受污染的食物、飲水或人與人或受汙染物品直接接觸及親密接觸而造成感染，接種A肝疫苗是最有效的預防措施。疾管署也同步發布致醫界通函，通知各醫療院所更新新的接種時期，也提醒家有幼兒的家長不要弄錯時間。

目前政府提供的幼兒公費A肝疫苗是由「財團法人寶佳公益慈善基金會」捐贈，接種1劑後，就有9成以上的保護力，完成2劑疫苗接種，可維持保護力達20年以上。疾管署也提醒，2025年1月1日前已接種第1劑的幼兒，應間隔至少6個月至12個月完成第2劑，請接種單位與家長留意接種間隔。

疾管署說明幼兒A型肝炎疫苗接種時程。（疾管署提供）

疾管署說明幼兒A型肝炎疫苗接種時程。（疾管署提供）

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