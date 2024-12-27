每4分2秒新增1名癌友 「抗癌心靈導師」給癌友耳目一新

每4分2秒新增1名癌症患者，建同文教基金會等近日舉辦論壇關懷癌友。（建同文教基金會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國健署日前公布2022年癌症時鐘快轉17秒，平均每4分2秒就新增1名癌症患者，癌症也長達42年為國人死因首位，每年約5萬多人死於癌症，2022年台灣新發癌症人數有13萬293人。建同文教基金會營運長、台北醫學大學名譽教授韓柏檉也是癌症存活者，抗癌成功16年的他被喻為「抗癌心靈導師」，最近在一場論壇中引導癌症患者從身心走到靈性的啟發，還配合量子糾纏理論，說明罹癌與因果的可能關係，為癌友帶來耳目一新的觀點。

建同文教基金會、陶聲洋防癌基金會、台北醫學大學公共衛生學院主辦，中華民國頭頸愛懷協會、癌康網協辦「2024癌症論壇─健康好食力」，提供有溫度、具同理的防癌和抗癌輔助方案，關懷參與的400多位癌友、家屬及重視健康的民眾。

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10位醫師、教授、專家與癌症存活者在論壇中現身說法，貼近癌友心聲，論壇主軸是「好好吃飯、開開心心」，主題從無創無毒治療、口腔、腸道健康再到心靈，給癌友們許多可在生活中實踐的妙方與建議。慷碩生醫董事長陳碧華有感於癌友口腔不適，無法好好吃飯導致營養不良之苦，贊助高效防護噴劑與漱口水各400份，守護癌友實踐「健康好食力」目標。

癌友分享「在罹癌後，常常有孤獨寂寞與落寞感，死神的陰影常常讓我驚醒，癌症化療真的很痛苦，一路都有你們陪伴，就像明燈，讓癌友更有信心活下去」、「每個講師的專業跟分享的內容之豐富，超出罹癌以後參加過的任何一個講座，不禁對基金會如此豐富及嚴謹的安排非常的感謝與服。」、「有受關愛、被照顧的感覺，終於有人懂我，不再被視為異類，被認同、被接受，回到正常生活的感覺。」

陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀為癌友介紹傳統治療之外的無創無毒治療方式，例如電腦刀、營養整合治療等；雙和醫院牙周病科主治醫師張維仁針對癌友口乾、潰瘍提供保健方式，以及使用殺壞菌、保好菌的口腔噴霧輔助保健；佰研生技研發長洪偉盛向癌友們介紹益生菌發酵物對治療的幫助。立委邱議瑩也曾走過抗癌之路，她以過來人身分鼓勵癌友們，眼前的「失去」，只是當下的失去，老天會以另外一種方式讓我們「得到」。

每4分2秒新增1名癌症患者，建同文教基金會等近日舉辦論壇關懷癌友及家人。（建同文教基金會提供）

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