中部50多歲女染麻疹 可傳染期搭雙鐵、北捷到台大

中部50多歲麻疹個案在可傳染期曾到台北車站；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（25日）公布新增7例麻疹，其中1名中部50多歲女性，在可傳染期間有彰化縣及台北市的公共場所活動史，包含搭乘高鐵、台鐵、台北捷運，到台灣大學綜合體育館的C.W.T台灣同人誌活動，以及到彰化縣的全聯花壇學前店等，提醒曾於同時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理18天。

疾管署指出，經持續疫調，發現該名50多歲女性，在可傳染期間有彰化縣及台北市的公共場所活動史，且曾搭乘大眾交通運輸工具。

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根據疾管署公布的資料，該名女性可傳染期的足跡包含12月14日的台鐵花壇站、新烏日站，高鐵台中站、台北站，台北捷運的台北車站、西門站、台電大樓站、公館站，以及到台北市大安區溫州街的草根早午餐、台灣大學綜合體育館的C.W.T台灣同人誌活動；18日則是到彰化縣花壇鄉學前路的全聯花壇學前店、水文黃昏市場。

疾管署提醒，曾於相關時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫並告知接觸史，以利協助安排就醫。此外，自主健康管理期間應避免出入公共場所，並戴口罩，以降低病毒傳播風險。

目前此中部某醫院麻疹群聚案已累計確診12例，為近5年感染人數最多的麻疹群聚案，衛生單位掌握相關接觸者共1030人，將監測至明年1月8日。

疾管署提醒，民眾出入醫院或人潮密集的公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）疫苗的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

中部50多歲麻疹個案在可傳染期間的公共場所活動史。（疾管署提供）

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