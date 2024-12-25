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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

慧榮科技捐新竹臺大分院智慧醫療 提升肺癌與頭頸癌友照護

2024/12/25 14:23

新竹臺大分院獲慧榮科技捐贈「經氣管內視鏡細徑超音波系統」、「經鼻咽喉內視鏡檢查系統」2套智慧醫療設備，嘉惠癌症病友。（新竹臺大分院提供）

新竹臺大分院獲慧榮科技捐贈「經氣管內視鏡細徑超音波系統」、「經鼻咽喉內視鏡檢查系統」2套智慧醫療設備，嘉惠癌症病友。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院生醫醫院竹北院區、以及該分院的新竹醫院，今（25）天各自獲得慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）捐贈「經氣管內視鏡細徑超音波系統」、「經鼻咽喉內視鏡檢查系統」，總共價值約700萬，以此幫忙推動智慧醫療，提升肺癌和頭頸癌病人的照護品質。

新竹臺大分院長余忠仁說，胸腔介入醫學中心自2021年設立後，由胸腔內科與外科醫師組成的跨專科團隊推動胸腔醫學的創新發展，像是：胸腔鏡微創手術、介入性支氣管鏡、肋膜腔鏡以及影像導引介入性治療等。在提供高品質臨床服務外，也推動學、研合作發展低侵入性的治療模式，給患者更多選擇。本次慧榮科技的所捐贈給該院的設備，為新竹臺大的肺癌與頭頸癌照護升級計畫注入強大動能。

慧榮科技總經理苟嘉章說，癌症的早期診斷跟精準治療是改善病人存活率與生活品質的關鍵，而高科技醫療設備對精準治療的重要性不言可喻，

這次捐贈經氣管內視鏡細徑超音波系統、經鼻咽喉內視鏡檢查系統，攜手新竹臺大分院共同推動癌症診療，希望這些設備能減輕患者診療的負擔和檢查時的不適感，並提升治療效率與精準度。

胸腔外科主任楊順貿說，新一代的經氣管內視鏡細徑超音波是呼吸介入診療的重要利器，能進入肺門深處做腫瘤和淋巴切片，對於肺癌的分期提供更準確的判斷，並能提供檢體進行次世代基因定序（NGS）檢測，實現精準醫療。未來系統還可發展成由細徑超音波置放微型放射治療粒子，在診斷的同時就能替肺癌患者做局部治療。

耳鼻喉部副主任許雅晴說，電子式經鼻咽喉內視鏡已是耳鼻喉科醫師的另一雙眼睛，過去僅能依賴反射光線在小小的鏡中看深入的構造，現在則可放大到高解析度的螢幕上，並搭配窄頻光波切換，偵測可能的病變。

由於新竹臺大分院診治與追蹤的病人數量持續累積跟成長，完善的影像系統將進一步提升診斷與追蹤的準確度，病人也就能藉由影像的分享與說明得到完整的醫療資訊，建立良好醫病溝通。

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