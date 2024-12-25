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健康 > 抗老養生 > 運動復健

運動選手防護很重要！中市：運動防護員進駐集訓及賽事

2024/12/25 11:23

運動局表示，從去年起運動防護員就隨隊集訓及比賽。（市府提供）

運動局表示，從去年起運動防護員就隨隊集訓及比賽。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣棒球在12強勝過日本隊奪冠，讓世界看到台灣，帶起運動熱潮；同時，能夠保護選手、運動員們的運動防護員非常重要。中市多位議員表示， 運動員常常在運動過程中受傷，但運動員是國家的寶貝，要求運動局應該在中市選手參加比賽時，就要納入運動防護員來保護選手，也要求教育局扎根三級體育，儘速補強運動防護員。

運動局代理局長游志祥表示，去（2023）年就開始試辦在集訓及比賽時，將運動防護員納入，今年正式實施，與中市物理治療師公會及防護員團隊合作，在全民運動賽時，集訓期間安排物理治療師4人，比賽期間則有物理治療師6人、防護員13人，明年全國運動會也會辦理，在各項賽事納入運動防護員會成為常例。

運動防護員在國外相當受重視，議員謝志忠表示，檢視中市運動防護員人數，自2017年12位至2024年只增加3位，目前共15位運動防護員；台中市三級學校現有235班體育班，學生數4784人，班級數與總學生數都是六都第二多。

他提及其他縣市，台北市23位、新北市49位、桃園市23位、高雄市18位，桃園市今年針對國中小設置還運動防護站，共增加10位常設運動防護員進駐服務校園，而台中市遠遠落後，應儘速檢討。

議員王立任強調，運動防護員非常重要性，全球有許多運動員因缺乏完善的運動防護，導致運動生涯提早結束，何況是仍在發育的體育班學生。

議員黃守達、張玉嬿則強調，市府應該提供更完善的運動防護措施，針對體育環境進行全面盤整、儘速補強運動防護員，以實際作為守護三級運動員的運動生涯。

教育局表示，市府今年度計挹注1.4千多萬協助大甲高中等15所高中聘任運動防護員，並巡迴服務鄰近14所國中小、42個運動團隊。

教育局並指出，也自2021年起將運動防護工作向下延伸至更多國中小，今年共編列174萬元擴大服務校數；此外，在大型賽事全國中等學校運動會競賽期間，教育局也設置運動防護團隊，來防護選手。

運動局表示，從去年起運動防護員就隨隊集訓及比賽。（市府提供）

運動局表示，從去年起運動防護員就隨隊集訓及比賽。（市府提供）

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