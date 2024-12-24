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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

演唱會、跨年活動多 疾管署示警：流感疫情驟升 本週恐上看10萬人

2024/12/24 14:55

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內上週新增23例流感併發重症病例，今年流感季自10月1日起截至12月23日已累計350例，以65歲以上長者占57%最多。 （記者邱芷柔攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內上週新增23例流感併發重症病例，今年流感季自10月1日起截至12月23日已累計350例，以65歲以上長者占57%最多。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕演唱會、年末跨年活動接連登場，但隨之而來的是流感和新冠的傳播風險大增，衛福部疾病管制署今（24日）公布最新疫情趨勢，上週門急診就診人次已達9萬4882人次，較前一週上升16.6%，累計新增23例流感併發重症病例，疾管署發言人曾淑慧提醒，流感疫情驟升，預估本週進入流行期，門急診就診人次恐上看10萬人，預計農曆春節前會達到高峰，呼籲國人儘速接種流感疫苗，保護自己也保護他人。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內上週（12/17-12/23）新增23例流感併發重症病例，今年流感季自10月1日起截至12月23日已累計350例，以65歲以上長者占57%最多。此外死亡病例累積75例，死亡數為近十個流感季最高紀錄。

曾淑慧也提醒，年末將至，民眾旅行、聚會頻繁，尤其演唱會、跨年活動多，氣溫也急劇下降，疫情風險升溫，上週門急診就診人次計9萬4882人次，較前一週8萬1399人次上升16.6%；急診就診病例百分比達10.8%，接近流行閾值11.0%，即將進入流行期。

新冠併發重症本土病例方面，李佳琳說，上週新增13例，與前一週10例相當，自今年9月1日起截至12月23日，新冠併發重症本土病例累計411例，其中92例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報的確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。

值得注意的是，流感確定病例及死亡病例中，超過9成以上未接種本季流感疫苗。疾管署統計，截至12月23日止，公費流感疫苗接種數約570萬人次，疫苗使用率約86.6%，低於去年同期625萬人次，另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，學齡前幼兒則為62.2%，皆尚未達接種目標。

新冠疫苗接種人次已突破172萬，比去年同期多了2.5倍，不過全球COVID-19陽性率略有回升，疾管署也提醒，疫苗接種後約需兩週才能發揮保護力，尤其是65歲以上長者及高風險族群，越早接種越好，以利有效降低感染後發生重症和死亡的風險。

流感疫苗效力分析。（疾管署提供）

流感疫苗效力分析。（疾管署提供）

流感疫苗效力分析。（疾管署提供）

流感疫苗效力分析。（疾管署提供）

疾管署發言人曾淑慧（左2）提醒，流感疫情驟升，預估本週進入流行期，門急診就診人次恐上看10萬人，預計農曆春節前會達到高峰。 （記者邱芷柔攝）

疾管署發言人曾淑慧（左2）提醒，流感疫情驟升，預估本週進入流行期，門急診就診人次恐上看10萬人，預計農曆春節前會達到高峰。 （記者邱芷柔攝）

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