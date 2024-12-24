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健康 > 杏林動態

「幼兒專責醫師制度」滿週年 苗縣布建率百分百

2024/12/24 13:46

幼兒專責醫師制度滿周年，苗縣布建率達100%。（苗縣府提供）

幼兒專責醫師制度滿周年，苗縣布建率達100%。（苗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部自去（2023）年11月開始推動「幼兒專責醫師制度」，苗栗縣政府衛生局之前一度被苗栗縣審計室報告指出布建率一度僅2成。苗縣府衛生局經加強推動宣導與媒合後，在滿周年之際，布建率達到100%，希望協助家長更放心育兒。

苗縣府衛生局表示，苗縣共有44家醫療院所（包含5家醫院、21家基層診所、18家衛生所），66位醫師加入計畫。專責醫師不僅提供醫療上的專業支持，也能成為家長的可靠夥伴。透過持續的健康檢查、教育、心理支持，專責醫師幫助家長更好地理解和應對孩子的發展需求，減少育兒過程中的焦慮，縣府衛生局也鼓勵3歲以下幼兒、尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。

衛生福利部自去年推動「幼兒專責醫師制度」，提供幼兒自出生到3歲前的照護需求、疾病預防及健康促進等服務，家長可選擇在有參與計畫的基層醫療院所加入「幼兒專責醫師制度計畫」，就能夠讓專責醫師來擔任寶寶的「醫療管家」。

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