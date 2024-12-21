健康網》白內障年輕化 日醫：晚上開車當心

日本有醫師觀察到，白內障有年輕化趨勢，不少40歲以上青壯年人口，甚至30多歲的人都有症狀。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人聽到「白內障」多會認為是年長者會罹患的眼疾；但在日本，不少30多歲的人罹患白內障。年約53歲，出現在不少影劇的知名諧星塚地武雅，曾經承認自己有白內障。為何白內障往年輕族群蔓延？醫師認為，看太多3C很有可能是一大因素。

日媒《FNN》報導，一名48歲女性正在日本橋的診所接受檢查。她說小學時曾罹患異位性皮膚炎，當時全身都癢到不行。另有55歲男性為上班族，罹患嚴重的白內障，幾乎失明，因此需緊急手術，植入人工水晶體。

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日本橋白內障診所（日本橋白内障クリニック）主任赤星隆幸說明，年輕一輩所罹患的早發性白內障患者共通特點，是「經常使用電腦的上班族」。確切因果關係還不明朗。然他說明，糖尿病或異位性皮膚炎可能略有影響；且赤星隆幸認為，長時間使用電腦與智慧型手機等3C，可能是白內障年輕化原因。

赤星隆幸說明，白內障是年齡增長造成水晶體變得混濁的疾病。症狀包含視力減退、畏光等。赤星提醒，部分有白內障的人，在夜間開車容易因畏光或夜間視力不佳發生意外。若察覺晚上看不清楚，應即刻到眼科診所就醫檢查。

三軍總醫院衛教資料說明，白內障是因水晶體混濁，導致視力障礙的一種疾病。一般來說，白內障的治療仍以手術為主，目前白內障手術多採用的超音波水晶體乳化囊外摘除術合併人工水晶體植入術，其將原本混濁之水晶體以超音波乳化儀在小切口下進行摘除並置換一個人工水晶體進入眼球。

醫師提醒，部分有白內障的人，在夜間開車容易因畏光或夜間視力不佳發生意外。（圖取自freepik）

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