健康網》小時胖就是胖 5招改變孩子飲食習慣

學者建議家長，可以從限制攝取高熱量食品、降低攝取甜食與含糖飲料、建立均衡飲食習慣等，讓孩子能健康、不肥胖的長大；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕老一輩的人總說「小時胖不是胖」、「胖胖的才有福氣」，這類過時的迷思讓台灣學童的肥胖比例屢創新高，營養學者洪泰雄建議家長，可以從限制攝取高熱量食品、降低攝取甜食與含糖飲料、建立均衡飲食習慣、引導健康的用餐習慣、增加活動量，來協助孩子們吃得健康、預防肥胖。

洪泰雄在臉書分享，根據最新調查，台灣學童過重與肥胖比例為26.7%，是亞洲肥胖率較高的地區之一。家長忽略學童肥胖的長期影響，會增加孩子未來得到心血管疾病、糖尿病及心理健康問題等風險，以下方法能幫助父母改善孩子的飲食習慣。

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●限制高熱量食品的攝取：少吃如炸雞、薯條等熱量高、營養低、容易增加體重的油炸食品。減少速食快餐，它們多為高脂肪、高鹽分食物，容易引起代謝負擔。

●降低甜食與含糖飲料的攝取：選擇天然水果取代如糖果、蛋糕等加工甜點，用水、無糖茶或稀釋果汁代替可樂、珍珠奶茶等，含糖量超過每日建議攝取量的飲料。

●建立均衡飲食習慣：多吃全穀類，如糙米、燕麥，取代精緻澱粉。每天至少攝取5份蔬果，幫助提供維生素與膳食纖維。適量攝取如雞蛋、魚肉、豆腐等蛋白質，避免加工肉品。

●引導健康的用餐習慣：盡量固定三餐時間，避免不規律飲食，間接導致暴飲暴食。用餐順序先吃蛋白質、蔬菜，再攝取與澱粉，有助於控制血糖波動。避免邊吃邊看電視，這樣容易不自覺地過量飲食。

●增加活動量：建議每天至少進行60分鐘的戶外活動，如跑步、跳繩、球類運動。

洪泰雄提醒，家長是孩子最直接的榜樣，建議在家中示範健康飲食習慣，並與孩子共同準備餐點。可以一起製作健康便當，讓孩子了解食物營養，培養健康觀念。

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