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提高唾液腺手術精準度 柳營奇美醫院引進顏面神經探測器

2024/12/20 18:43

李偉廷醫師說明，唾液腺疾病的治療方式，如需切除腫瘤，可視病情使用顏面神經探測器輔助開刀更安全。（記者楊金城攝）

李偉廷醫師說明，唾液腺疾病的治療方式，如需切除腫瘤，可視病情使用顏面神經探測器輔助開刀更安全。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕為了提高唾液腺手術精準度，柳營奇美醫院口腔顎面外科團隊引進顏面神經探測器，可有效保護患者的神經，並降低術後的神經損傷風險，為患者提供更加安全、高效的治療方案。

柳營奇美醫院口腔顎面外科醫師李偉廷表示，人的頭頸部有3對唾液腺，分別是兩側腮幫子的腮腺、下顎骨內側的顎下腺、口腔底部的舌下腺，負責分泌不同的唾液來幫助消化食物和保持口腔潤濕，也是人體口腔免疫力的一環。

唾液腺常見的疾病，如病毒感染的腮腺炎（俗稱豬頭皮）、細菌感染唾液腺炎、合併蜂窩性組織炎、唾液腺結石、唾液腺良性或惡性腫瘤、以及唾液腺功能退化。如是遇到慢性感染、結石或腫瘤，則須配合切除手術，將腫瘤切除或將唾液腺摘除。

1名37歲女患者因感覺「喉嚨腫腫的，吞嚥卡卡」就醫。經檢查發現，她的口腔軟顎呈現區域腫脹，在排除感染發炎因素後，電腦斷層檢查發現，有1顆6公分的腫瘤在左側腮腺區域，經過詳細的術前評估與風險告知後，在手術時使用顏面神經探測器，順利將腫瘤安全的從脖子取出，且術後無併發症產生，顏面神經功能正常，恢復速度超乎預期。

李偉廷表示，唾液腺手術需要高度專業知識和技術，使用顏面神經探測器輔助，即時監測和識別神經位置，幫助醫生在手術過程中避免損傷神經，更安全的從唾液腺取出腫瘤，而傳統手術以往使用臨床判斷，靠的是經驗與可能的相對位置，有較高的神經損傷風險，可能因神經麻痺導致眼皮無法完全閉合、嘴角歪斜、皮笑肉不笑的狀況。

李偉廷提醒，民眾若覺得吞嚥卡卡、咽喉無痛腫脹、腮幫子脹痛、脖子或下顎紅腫熱痛，或是進食時特別脹痛等症狀，應盡速就醫找出病因，因為如是唾液腺腫瘤，放任腫大，將導致日後手術困難度增加。

李偉廷醫師提醒患者若有不適症狀，應及早就醫診治。（記者楊金城攝）

李偉廷醫師提醒患者若有不適症狀，應及早就醫診治。（記者楊金城攝）

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