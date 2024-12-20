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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5顆鹹湯圓熱量=1碗白飯 吃湯圓人不圓攻略

2024/12/20 18:00

營養師指出，1碗白飯的熱量大約280大卡，換算成湯圓是5顆鹹湯圓。（資料照）

營養師指出，1碗白飯的熱量大約280大卡，換算成湯圓是5顆鹹湯圓。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（21日）為冬至，吃湯圓有團圓的寓意，但可能吃太多湯圓，團圓前恐怕人先圓一圈，營養師高敏敏提醒，1碗白飯的熱量大約280大卡，換算成湯圓是5顆鹹湯圓、4顆甜湯圓、40顆小湯圓、2顆大湯圓+半碗甜湯，應景兼滿足口腹之慾的同時，別忘記換算一下攝取多少熱量，吃完後可搭配酵素酶水果、多多走動、與親友分食來降低人變圓的可能性。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，市售大湯圓一顆約20公克，長壽的芝麻湯圓1顆約77.8-72.5大卡、花生湯圓約74-73.2大卡、比較新的口味如布丁、抹茶、黑糖奶茶等，介於69.5-62大卡，鹹湯圓與鮮肉湯圓分別為60.9大卡及60.4大卡，有包餡平均4公克的小湯圓為12.9-12.4大卡，沒有包餡的3公克小湯圓則為6.5大卡1顆。

湯圓吃法全攻略

●甜餡湯圓：本身內餡含高糖分，建議直接滾水煮熟吃，不再額外加糖或配料，因為4顆就大約等於1碗白飯的熱量。

●鹹餡湯圓：湯頭用無油蔬菜湯底，避免使用肉類燉煮，搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用，當作一餐吃，可以減少油脂、增加飽足感。

煮紅白小湯圓時，湯底避開濃糖水，營養師建議改用天然的食材。（資料照）

煮紅白小湯圓時，湯底避開濃糖水，營養師建議改用天然的食材。（資料照）

●紅白小湯圓：湯底避開濃糖水，改用天然的食材，像是桂圓、枸杞、薑汁，或各式蔬菜熬煮成高湯，營養均衡又美味。

4種人吃湯圓要注意

●減重的人：一顆接一顆，容易爆熱量，建議淺嚐，避免脂肪囤積。

●腸胃易脹氣者：湯圓是糯米，支鏈澱粉多易脹氣，記得細嚼慢嚥。

●控血糖者：湯圓皮、甜內餡都容易讓血糖飆高，吃的時候要注意份量。

●咀嚼與吞嚥困難者：如小孩、老人吃湯圓時，要慎防噎到。

吃湯圓避免熱量囤積

營養師提醒，吃完湯圓搭配酵素酶較多的水果，如鳳梨，能幫助消化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，吃完湯圓搭配酵素酶較多的水果，如鳳梨，能幫助消化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●酵素酶水果：搭配酵素酶較多的水果，能幫助消化，如奇異果、鳳梨等。

●多多走動：飯後多走動、運動，能加速代謝，避免熱量囤積。

●與親友分食：避免吃下一整盒湯圓，可以與親友分配數量，不要煮過多湯圓。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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