健康網》天冷易閃到腰！ 中醫：暖暖包貼「這2處」防寒

彭意雯表示，將暖暖包貼於肚臍下，及正對肚臍後的腰部，可補充熱能，維持體溫保持溫暖；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天氣溫陡降、寒氣侵襲，落枕、腰部閃挫的人增加許多。雲品中醫診所醫師彭意雯在臉書專頁「雲品中醫診所」發文分享預防風寒方法，像是將暖暖包貼於肚臍下及正對肚臍後的腰部，或是喝老薑黑糖紅茶、保持規律運動、泡澡及吃暖和養身的補湯防寒。

天冷出現的問題

中醫提到：「虛邪賊風避之有時，不可毀傷」。彭意雯指出，因天氣寒冷、寒主收引，導致肌肉緊繃、緊縮，而出現肩頸部僵硬、肩背部肌肉緊縮（落枕）、腰部肌肉緊縮（閃到腰）、抽筋。也因風寒邪襲表，而出現流鼻水、頭脹緊痛、手腳冰冷、頻尿等症狀。

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禦寒5撇步

●貼暖暖包：將暖暖包貼於肚臍下（氣海、關元穴），及正對肚臍後的腰部（命門穴），為人體元陽所在，補充熱能，可維持體溫保持溫暖。

●喝老薑黑糖紅茶：老薑有溫陽禦寒的效果，可將老薑一片、黑糖一小匙、紅茶一小匙，放置於保溫杯中，當作飲品熱飲服用，可溫暖身體。

彭意雯說，栗子香菇雞湯、人蔘雞等，有補腎溫陽補氣等功效，增加身體的血液循環；示意圖。（圖取自freepik）

●保持規律運動：血管及肌肉彈性增加，末梢的循環也良好，就比較不會怕冷了。

●食暖身湯品：可燉煮溫暖身體的湯品，增加身體熱能。例如：栗子香菇雞湯、人蔘雞等，有補腎溫陽補氣等功效，增加身體的血液循環。

●泡澡：可以熱水泡澡增加血液循環。

彭意雯提醒，當一開始有寒邪襲表（如流鼻水、頭痛、抽筋）的時候，就趕快就醫，可在第一時間將寒邪排出，預防寒邪入裡，造成更嚴重的疾病喔！

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