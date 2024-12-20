限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》天冷易閃到腰！ 中醫：暖暖包貼「這2處」防寒
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕冬天氣溫陡降、寒氣侵襲，落枕、腰部閃挫的人增加許多。雲品中醫診所醫師彭意雯在臉書專頁「雲品中醫診所」發文分享預防風寒方法，像是將暖暖包貼於肚臍下及正對肚臍後的腰部，或是喝老薑黑糖紅茶、保持規律運動、泡澡及吃暖和養身的補湯防寒。
天冷出現的問題
中醫提到：「虛邪賊風避之有時，不可毀傷」。彭意雯指出，因天氣寒冷、寒主收引，導致肌肉緊繃、緊縮，而出現肩頸部僵硬、肩背部肌肉緊縮（落枕）、腰部肌肉緊縮（閃到腰）、抽筋。也因風寒邪襲表，而出現流鼻水、頭脹緊痛、手腳冰冷、頻尿等症狀。
請繼續往下閱讀...
禦寒5撇步
●貼暖暖包：將暖暖包貼於肚臍下（氣海、關元穴），及正對肚臍後的腰部（命門穴），為人體元陽所在，補充熱能，可維持體溫保持溫暖。
●喝老薑黑糖紅茶：老薑有溫陽禦寒的效果，可將老薑一片、黑糖一小匙、紅茶一小匙，放置於保溫杯中，當作飲品熱飲服用，可溫暖身體。
●保持規律運動：血管及肌肉彈性增加，末梢的循環也良好，就比較不會怕冷了。
●食暖身湯品：可燉煮溫暖身體的湯品，增加身體熱能。例如：栗子香菇雞湯、人蔘雞等，有補腎溫陽補氣等功效，增加身體的血液循環。
●泡澡：可以熱水泡澡增加血液循環。
彭意雯提醒，當一開始有寒邪襲表（如流鼻水、頭痛、抽筋）的時候，就趕快就醫，可在第一時間將寒邪排出，預防寒邪入裡，造成更嚴重的疾病喔！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應