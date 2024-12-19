冬至高糖湯圓太罪惡！雲林中藥公會推「四神漢方湯圓」

雲林縣中藥公會推出「四神漢方湯圓」，推廣民眾可用羅漢果入甜湯。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕本週六冬至，不少民眾會煮湯圓應景；不過甜湯圓往往伴隨著高糖，恐引起血糖飆高、腸胃不適等問題。雲林縣中藥公會與林內鄉福德宮今（19）日推出「漢方四神湯圓」，湯圓添加四神粉，甜湯再加上羅漢果熬煮，適合容易胃食道逆流或血糖容易不穩的人食用，不必擔心冬至吃不了湯圓。

雲林縣中藥公會監事邱世文表示，搓揉湯圓時，大多民眾手上會沾些麵粉、糯米粉當作手粉，避免沾黏。可能也會多攝取澱粉類，故將蓮子、芡實、山藥、茯苓製成的四神粉替代為手粉，也可健脾胃助消化。

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邱世文指出，除了湯圓外，甜湯湯頭更是高糖，故煮湯圓湯時，其實可用天然中藥材羅漢果代替砂糖，僅需添加麥芽糖、羅漢果等，達到減糖效果，而羅漢果有清熱潤肺之效，也不太影響血糖波動，對於腸胃不好、血糖不穩者友善，可趁此時煮碗漢方湯圓，過過冬至。

今中藥公會到林內福德宮現場烹煮漢方湯圓，讓民眾共享。主委張建龍指出，除了現場搓四神粉湯圓、用羅漢果煮湯圓，還分送給來參拜信眾湯圓，限量300份送完為止，提早與民眾吃湯圓過冬至。

不少民眾品嘗後豎起大拇指說讚。民眾表示，以前不敢吃湯圓甜湯，但初嘗一下，不太膩口不會死甜，可以簡單吃幾顆湯圓過過癮。

邱世文表示，現在時代變遷，漸漸有許多中藥房面臨著保健食品興盛而受到經營挑戰，此推廣盼能喚起民眾多使用天然中藥材。

雲林縣中藥公會推出「四神漢方湯圓」，推廣民眾可用羅漢果入甜湯。（記者李文德攝）

雲林縣中藥公會推出「四神漢方湯圓」，推廣民眾可用羅漢果入甜湯。（記者李文德攝）

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