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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》原民美食DIY！ 「樹豆芥菜雞湯」暖胃養生

2024/12/18 17:31

農糧署分享樹豆芥菜雞湯食譜，呼籲民眾一同動手DIY，感受原民智慧與祝福；示意圖。（資料照）

農糧署分享樹豆芥菜雞湯食譜，呼籲民眾一同動手DIY，感受原民智慧與祝福；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在原住民文化中，樹豆不只是一種食材，更是幸福的象徵！農糧署指出，樹豆有耐儲存、耐旱易種植、營養豐富等特色，可用於煮湯、榨油或蒸熟拌飯，料理方式相當多元。並分享「樹豆芥菜雞湯」食譜，呼籲民眾一同動手DIY，在冬天喝熱湯，一同感受原民智慧與祝福。

農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，相傳有一顆會跳動的樹豆，為一位美麗的女孩牽起好姻緣，從此樹豆便成為祝福的象徵，代代相傳。樹豆在阿美族語稱「fata'an」、泰雅族語稱「Syungutu」、排灣族語稱「Puuku」。

農糧署指出，樹豆有耐儲存、耐旱易種植、營養豐富等特色，可用於煮湯、榨油或蒸熟拌飯，料理方式相當多元。（資料照）

農糧署指出，樹豆有耐儲存、耐旱易種植、營養豐富等特色，可用於煮湯、榨油或蒸熟拌飯，料理方式相當多元。（資料照）

4步驟讓美味上桌

先準備土雞半隻（切塊）、芥菜800克、樹豆1杯、薑絲1小把、熱水1鍋、魚露及鹽巴適量。接著依照以下方式即可：

1.樹豆泡軟：加水用電鍋蒸煮至軟透，連水備用。

2.雞肉汆燙洗淨。

3.水燒開加入雞肉和芥菜，煮至沸騰後，加入樹豆（含湯水）一起烹煮。

4.用調味料，最後加入薑絲。

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