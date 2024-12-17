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健康 > 心理精神

超高齡化社會來臨！ 社會準備「不及格」 年輕人分數最低

2024/12/17 12:49

胡海國指出，越年輕的族群，對超高齡化的準備越不足，呼籲民眾年輕時就要養成維持精神健康動能的好習慣。（記者林志怡攝）

胡海國指出，越年輕的族群，對超高齡化的準備越不足，呼籲民眾年輕時就要養成維持精神健康動能的好習慣。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣即將於2025年邁入超高齡化社會，但精神健康基金會調查發現，國人普遍對於年長後的精神健康準備狀況不佳。基金會董事長胡海國指出，國人普遍嚴重忽略學習新事物、運動、實務與社交活動、助人行為等習慣，對於超高齡化後的精神健康準備不足，又以年輕族群最嚴重。

精神健康基金會每2年進行一次「全國精神健康指數調查」，了解國人精神健康情況，今年特別針對超高齡化相關準備設計問卷，了解民眾對於學習新事物、實體社交、幫助他人、運動習慣等情況，以及對於健康檢查的重視程度、經濟壓力與造成他人負擔的感受等。

基金會精神健康指數組召集人楊聰財指出，這次調查發現，我國社會上未妥善準備迎接超高齡化時代，民眾普遍忽略「學習新事物（36%）」、「運動（28.8%）」、「實務與社交活動（19.1%）」、「助人行動（18.3%）」等維持精神健壯的重要習慣。

精神健康基金會董事長胡海國進一步指出，調查發現，在超高齡化準備指數方面，整體分數為78.5分，其中20-39歲族群得分僅77.9分，40-59歲與60歲以上族群分別為78.3分與79.1分，都沒有達到80分的及格標準，且越年輕的族群超高齡化準備越不足，可能與生活在都市內、個人主義較為高漲有關。

胡海國解釋，年輕人忙於自己的人生經營，雖仍有樂於助人者，但可能不是那麼普遍，對於實體活動也比較消極，更偏好在網路社群上活動，也因為生活在都市內，外出遊歷、運動的意願也比較低一些，希望透過這次調查提醒年輕族群，年輕時就要強化自己的精神健康任性，維持開展性、不要太閉塞。

此外，胡海國強調，運動、健康檢查、學習新事物、實體社交、助人為樂的習慣，以及經濟與對他人造成負擔的壓力因應能力，是維持精神健康度的7個重要指標，唯有腦力充沛、不擔心挑戰，才能在年紀大之後，依舊充滿動能，千萬不能等年紀大了才做準備，青壯年時期就要養成好習慣、建構良性循環。

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