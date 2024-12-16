健康網》飯後脹氣好困擾！ 醫揭常見4原因 愛吃生冷食也中

中醫師指出脹氣常見4個原因：脾胃虛弱、肝氣鬱結、濕阻中焦、食滯；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否也有脹氣的困擾，飯後總覺得肚子脹脹的、不舒服？翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享脹氣常見的4原因，脾胃虛弱、情緒不佳使肝氣鬱結、愛吃生冷食物導致濕阻中焦、暴飲暴食致食滯等，並針對這些病症提供相對應藥材，幫助緩解不適。

脹氣常見4原因

1.脾胃虛弱：脾胃功能差，食物無法正常消化吸收，容易導致氣滯脹氣。

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2.肝氣鬱結：壓力過大、情緒差，容易使肝氣不舒，影響脾胃功能。

3.濕阻中焦：愛吃生冷、油膩食物，讓濕氣阻礙脾胃運化。

4.食滯：暴飲暴食或吃太多不易消化的食物，讓胃腸「罷工」。

中醫師表示，愛吃生冷、油膩食物，會讓濕氣阻礙脾胃運化；示意圖。（圖取自freepik）

中醫對症治療 舒緩脹氣

●脾胃虛弱：可用人參、陳皮、四君子湯，健脾益氣、行氣消脹。

●肝氣鬱結：可用柴胡、疏肝散、逍遙散， 疏肝解鬱、清熱利濕。

●濕阻中焦：可用二陳湯、平胃散、茯苓，健脾祛濕、和胃降逆。

●食滯：可用保和丸、山楂、枳實，消食導滯、行氣解郁。

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