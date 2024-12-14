健康網》「西班牙海鮮燉飯」健康吃！ 先吃蛋白質與纖維

西班牙海鮮燉飯（Paella）的米心略硬，這種專業做法不僅口感佳，也因含有抗性澱粉，能降低升糖指數，熱量相對更低。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕充滿地中海風情的西班牙海鮮燉飯（Paella）成為許多人聚餐的首選美食。如何吃得健康，又不增加身體的負擔？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享，他分析Paella製作通常使用橄欖油，且米心較硬含抗性澱粉，熱量較義式燉飯（Risotto）低；食用前可先攝取蛋白質與纖維。例如搭配烘蛋或小卷沙拉，能降低飯後血糖反應，減少脂肪囤積。

蕭捷健指出，台灣的西班牙海鮮燉飯（Paella）口感偏乾，而西班牙的版本則濕潤香濃，透過橄欖油炒香洋蔥、大蒜、番茄，鮮味滿溢，地中海風味濃郁。其中，墨魚海鮮燉飯是經典選擇。

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吃對順序降升糖反應

針對高澱粉含量的主食，蕭捷健建議，食用前可先攝取蛋白質與纖維。例如搭配烘蛋或小卷沙拉，能降低飯後血糖反應，減少脂肪囤積，同時享受健康美食。西班牙海鮮燉飯（Paella）的米心略硬，這種專業做法不僅口感佳，也因含有抗性澱粉，能降低升糖指數，熱量相對更低。

減重必選Paella

而相較於義式燉飯（Risotto），在減重飲食中，蕭捷健強調，西班牙海鮮燉飯是義式燉飯的健康替代品。首先是製作過程中採用的油類，以及熱量上的差異。

1. 奶油 vs 橄欖油：義式燉飯以奶油製作，富含飽和脂肪，容易導致脂肪囤積；西班牙海鮮燉飯使用橄欖油，富含單元不飽和脂肪酸，具抗發炎作用，易被身體代謝或燃燒，較不易形成脂肪，還能降低壞膽固醇。

2. 熱量差異：義式燉飯熱量高，而西班牙海鮮燉飯相對健康，適合想控制體重的人選擇。

義式燉飯（Risotto）以奶油製作，富含飽和脂肪，較易導致脂肪囤積。（圖取自freepik）

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