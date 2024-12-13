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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》嘆醫是最不顧自己健康 名醫一抽驚見癌前突變DNA

2024/12/13 20:40

醫師指出，用抽血來提早發現癌症，在臨床運用最大的問題是，看到卻無法知道癌症在哪裡；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，用抽血來提早發現癌症，在臨床運用最大的問題是，看到卻無法知道癌症在哪裡；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕醫師總是叮囑患者要重視健康，定期做健康檢查，有問題快就醫，忙著解決別人的健康問題，很少在乎自己的健康。婦產科名醫蘇怡寧發文分享，幾年前因實驗室開發液態切片，想自己抽一下，一抽「有突變」，才空出時間檢查發現是甲狀腺腫囊腫。但蘇怡寧指出，臨床運用最大的問題是「看到突變DNA當下無法知道癌症在哪裡」，幸好他有找到，後續追蹤，把病灶處理好，突變DNA就消失了。

蘇怡寧在臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文說明，癌症都會產生基因突變，有點類似產前診斷的非侵入性檢查，胎兒的DNA會跑到媽媽的血液當中，癌症的突變DNA也是一樣。另外，也有文獻指出，用血液裡面的癌症DNA來偵測，會平均比用CT還是MRI等影像檢查，能早半年發現癌症。

蘇怡寧表示，《新英格蘭醫學雜誌》一篇文章指出，研究中有快接近一半的人，在接受非侵入性染色體檢查的同時，發現有非典型或無法報告的結果中，被發現胎兒並沒有問題，而是媽媽本身發現有罹患癌症。但這種情況非常少見，大家也不用太緊張。

蘇怡寧說明，產檢使用非侵入性染色體檢查，是利用抽媽媽的血液來得到胎兒染色體的訊息，媽媽跟胎兒的血液是分不開的，前提是媽媽是正常的，所以當偵測到異常染色體的訊號，通常代表胎兒有問題，不過若是媽媽自己的染色體出現變化，進一步發現寶寶是正常的，就要懷疑可能是媽媽本身有一些狀況。

蘇怡寧強調，目前對於癌症的偵測，已經開始走向預防醫學，用基因來偵測癌症的發生，是現在進行式，但問題出在價格過於高昂，無法普及，還有這樣的觀念並非所有人都能接受，需要時間來證明。

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