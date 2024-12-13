5旬男胰頭癌合併膽道阻塞 膽道金屬支架引流 緩解不適

58歲李男因胰頭癌引發阻塞，透過金屬支架手術改善黃疸與進食困難，現狀況穩定。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕58歲李姓男子全身黃疸、腹脹及進食困難就醫，經檢查確診為胰頭癌合併膽道與十二指腸阻塞，並安排置放金屬支架手術，術後李男病情穩定，黃疸消退且進食改善，提升抗癌的信心。

奇美醫院胃腸肝膽科醫師王宿鴻指出，膽道阻塞為胰臟癌等腫瘤常見併發症，通常會先排除阻塞狀況，再對腫瘤化療，患者過去選擇有限，且生活品質大受影響，不過自今年6月起，只要符合癌症期別的認定條件，健保就能給付膽道金屬支架，大幅減少患者重複手術需求。

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胰臟癌腫瘤增大時，可能壓迫總膽管，或因癌細胞擴散至周圍淋巴結導致腫大，進一步壓迫，阻礙膽汁排入十二指腸，引發阻塞性黃疸。患者因此常出現黃疸、腹痛與食慾不振等症狀，若腫瘤過大且不適合手術，將對患者身心帶來極大不適。

在金屬支架普及之前，醫師通常採用「外引流」方式，透過皮膚穿刺進入肝臟膽管，置入引流管將膽汁排至體外。雖然能暫時緩解黃疸，但患者需攜帶外置引流管，不僅生活不便，還容易面臨感染風險。

透過內視鏡將支架植入膽道進行「內引流」，可直接將膽汁引流至腸道。相比傳統塑膠支架，金屬支架耐用且通暢率高，可顯著減少重複手術的需求。同時，內視鏡植入金屬支架，無需外置引流管，減少照護困擾，進一步提升患者的生活品質。

此外，部分因腫瘤壓迫導致十二指腸阻塞的患者，王宿鴻也推薦使用十二指腸金屬支架改善進食功能，健保署自去年底將其納入給付範圍，預估每年約有242位病人受惠。

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