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健康 > 杏林動態

大手筆！彰基歌唱大賽 護理師以林俊傑歌抱走10萬元

2024/12/13 15:17

彰基新生兒加護病房護理師楊美棋，以一首林俊傑的《黑夜問白天》囊括冠軍獎10萬元、人氣獎1萬元。（彰基提供）

彰基新生兒加護病房護理師楊美棋，以一首林俊傑的《黑夜問白天》囊括冠軍獎10萬元、人氣獎1萬元。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕大手筆！彰化基督教彰基醫學中心首屆「護理好聲音」歌唱大賽，在總院長陳穆寬代表醫院提供高達10萬元的冠軍獎金下，吸引數十人參賽，12日晚間經過激烈的「歌喉戰」，彰基新生兒加護病房護理師楊美棋以林俊傑的歌曲《黑夜問白天》奪冠，同時獲得人氣獎1萬元，囊括11萬元「年終獎金」，讓同業護理師羨慕不已。

此次歌唱決賽評審邀請當前活躍於流行樂壇，現為歌手蕭敬騰御用知名音樂製作人、音樂總監黎明鑫 （阿火）老師擔任評審；昨晚活動開場，總院長陳穆寬與護理部主任李雅文及彰師大高照系原住民專班同學，以青春無敵、充滿活力的16蹲引爆現場，活動high到最高點。

陳穆寬幽默表示，進入決賽的護理人員，平常認得出來，今天都認不出來，因為經過精心打扮，簡直判若兩人，沒有當明星來彰基上班有點可惜。

他進一步說，護理人員是醫療體系的重要支柱，希望以音樂為橋，傳遞上帝的愛，提升護理人員的幸福感，凝聚護理團隊，打造幸福職場，並與盲人協會合作，提供護理人員免費按摩舒壓的活動、在中午用餐時間加派人力，讓人員安心用餐、提供臨床教師因教學延誤下班，可在福利社選取食品、舉辦復原力活動，提升護理人員韌性，重新出發。

歌唱冠軍得主楊美棋說，她真的很喜歡唱歌、也很喜歡彰基，因為她的第一個工作就在彰基，所以「我護理、我驕傲」。

這次歌唱大賽，為了讓參賽者能夠感受到實質的鼓勵，陳穆寬提供了豐厚的獎金；新生兒加護病房護理師楊美棋囊括第1名與人氣獎，共獲得11萬元獎金，手術室護理師王偊宸囊括第2名5萬元、人氣獎1萬元，門診護理組護理師劉茜郁獲得第3名獎金3萬元，第一內科加護病房護理師鐘郁琪獲得人氣獎，獎金1萬元。

彰基總院長陳穆寬（中）以充滿活力的16蹲引爆現場，high到最高點。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（中）以充滿活力的16蹲引爆現場，high到最高點。（彰基提供）

彰基第一內科加護病房護理師鐘郁琪獲得人氣獎，獎金1萬元。（彰基提供）

彰基第一內科加護病房護理師鐘郁琪獲得人氣獎，獎金1萬元。（彰基提供）

彰基門診護理組護理師劉茜郁獲得第3名，獎金3萬元。（彰基提供）

彰基門診護理組護理師劉茜郁獲得第3名，獎金3萬元。（彰基提供）

手術室護理師王偊宸囊括第2名5萬元、人氣獎1萬元。（彰基提供）

手術室護理師王偊宸囊括第2名5萬元、人氣獎1萬元。（彰基提供）

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