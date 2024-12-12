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3歲童假性近視 醫：不見得電視看太多 「這裡」玩耍更好

2024/12/12 16:07

南投有3歲男童出現「假性近視」，南投醫院建議除可降低3C產品使用，也能多從事戶外活動，有助預防近視。示意照。（南投醫院提供）

南投有3歲男童出現「假性近視」，南投醫院建議除可降低3C產品使用，也能多從事戶外活動，有助預防近視。示意照。（南投醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投3歲多的男童近日檢查視力，不料竟出現「假性近視」，令家長自責得要停掉原本每天半小時的電視時間，對此，衛福部南投醫院眼科主任何建賢表示，幼童近視不見得是電視看太多，有時候長時間、近距離用眼，以及光線不足情況下都會引發近視，建議適當從事戶外活動，有助預防近視。

何建賢表示，近視成因與生活環境有密切關係，減少電視、電腦、手機等3C產品的使用，有助預防近視，但若能多在寬廣空間或從事戶外活動，對視力保健更好。

他解釋，在室內若是堆積木、畫畫、看書，仍需要近距離用眼，且會有燈光不足的可能性，增加近視風險，反觀戶外活動多在陽光充足的環境，不論跑步、打球，或公園野餐、散步對視力都有幫助。

研究也指出，陽光可促使人體生成維生素D強化免疫力，並會增加視網膜多巴胺分泌量，進而抑制眼軸伸長，且戶外遠距離視野也能減少眼睛肌肉緊張，對預防近視有顯著效果。

何建賢也說，預防幼童近視需建立正確用眼習慣，適當的休息相當重要，像國健署就推動「3010120」護眼原則，用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，另外，幼童3至4歲每年定期接受視力及散瞳驗光檢查，也有助掌握孩子視力變化。

南投有3歲男童出現「假性近視」，南投醫院建議可多從事戶外活動，有助預防近視。示意照。（南投醫院提供）

南投有3歲男童出現「假性近視」，南投醫院建議可多從事戶外活動，有助預防近視。示意照。（南投醫院提供）

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