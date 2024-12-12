中醫大新竹附醫6週年院慶 目標每年執行3百台達文西手術

中醫大新竹附醫今（12）日以「智慧醫療，病人優先」主題辦理6周年院慶，貴賓一同切蛋糕歡慶。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中醫大新竹附醫今（12）日以「智慧醫療，病人優先」主題辦理6周年院慶，院長陳自諒表示，該院全力發展達文西手術系統，目前運用在大腸直腸外科、泌尿科、婦科、一般外科、乳房外科、減重外科及耳鼻喉頭頸外科等相關手術，目標邁向每年執行300台達文西手術，並且將角逐明（2025）年國家品質獎。

新竹縣長楊文科、立委林思銘、徐欣瑩、衛福部健保署北區業務組長林寶鳳等貴賓，共同出席院慶，並一起切蛋糕慶生。中醫大董事長蔡長海期勉新竹附醫，以病人為尊，以員工為重，以醫院為榮，秉持健康關懷創新卓越的精神，邁向卓越優秀的國際一流醫學中心。

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楊文科肯定中醫大新竹附醫6年來，秉持救腦救心救急救命，守護在地鄉親健康。除了提供完善醫療資源，也邀請縣內學生來院演出，療癒病患和家屬。今年院慶舉辦「翻轉舊物，益齊找愛」二手義賣活動，攜手創世基金會、家扶基金會及南山基金會共同參與，專款專用於弱勢兒童健康照顧；也和農會合作，邀請農會來院擺攤，行銷新竹縣農特產品。

陳自諒表示，達文西手術優點可大幅降低疼痛指數，傷口小，流血量少，復原快，穩定度高，完整清除腫瘤與淋巴組織，造福鄉親。從2021年9月設備引進到今年11月底，該院執行達文西手術共681例，希望每年突破300台，服務病患，改善醫療品質。

外科系副院長沈名吟指出，該院已成為北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，以特色醫療為主，全方位智慧醫療與加速復原，不只有專屬的達文西手術開刀房，也有個管師衛教，達到多專科團隊，精準排程、精準手術，與術前衛教、術後加速康復、術後追蹤等，以病人為中心的高品質醫療服務與照護。

院慶活動中，院方頒發優良醫師、護理師、專師、醫技、行政同仁、志工和績優單位以及人氣員工；陳自諒感謝醫護及行政團隊的貢獻，同時也激勵所有同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。啟德機械起重公司董事長胡漢龑特別出席致贈優良醫護醫技行政同仁紅包，表達感謝。

中醫大新竹附醫今（12）日以「智慧醫療，病人優先」主題辦理6周年院慶，貴賓一同切蛋糕歡慶。（記者廖雪茹攝）

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