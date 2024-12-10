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企業幫節電護眼！ 3年來助竹縣學校汰換高耗能燈具

2024/12/10 14:48

財團法人台積電慈善基金會、第一商業銀行、同欣電子永續辦公室3年來助新竹縣學校汰換掉高能耗的燈具。今日新竹縣長楊文科（中）、副縣長陳見賢（左1）頒獎感謝。（記者黃美珠攝）

財團法人台積電慈善基金會、第一商業銀行、同欣電子永續辦公室3年來助新竹縣學校汰換掉高能耗的燈具。今日新竹縣長楊文科（中）、副縣長陳見賢（左1）頒獎感謝。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕財團法人台積電慈善基金會、第一商業銀行、同欣電子永續辦公室從2021年起，3年內幫助新竹縣93所學校汰換掉2萬3176盞高能耗的燈具，改裝LED燈，年節電148.3萬度，減少碳排放732.7噸，每年為校園節省519萬元電費。縣長楊文科今天各致贈1座琉璃感謝講座表達謝意。

縣府產業發展處表示，從2021年起，台積電慈善基金會就幫忙五峰國小等共62所學校汰換1萬6479盞高能耗的燈具，第一商銀行則協尖石鄉新樂國小等26所學校汰換5903盞同樣高能耗的燈具。今年又有同欣電子永續辦公室加入，幫二重國中等5校汰換了754盞前述燈具。

新竹縣長楊文科謝謝企業界幫忙新竹縣的校園照明變得節能，又提升照明品質，變得更明亮的學習環境，間接也保護了學童的視力。

縣府統計這3年來，因為前述3家企業的幫忙，縣內共有93所學校受惠，一共汰換了2萬3176盞高能耗燈具、且統統改裝成LED燈，年節電148.3萬度，減少碳排放732.7噸，每年更替全縣校園省下519萬的電費，堪稱落實了企業ESG永續報告書上的社會責任。

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