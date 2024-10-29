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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

每42分鐘有1人死於腦中風 醫：「這項」做不到速就醫

2024/10/29 12:52

光田綜合醫院副院長嚴寶勝醫師設計「雙氣球導管取栓術」，能降低手術風險，提升患者的安全性。（記者張軒哲攝）

光田綜合醫院副院長嚴寶勝醫師設計「雙氣球導管取栓術」，能降低手術風險，提升患者的安全性。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕為響應今日（29）的2024「世界中風日」，光田綜合醫院副院長嚴寶勝提醒民眾，近日天氣轉涼，是腦中風的好發季，而世界中風組織（World Stroke Organization，WSO）也呼籲，在台灣，每42分鐘，就有1人死於腦中風，是需要關注的議題。若懷疑家中長輩有中風問題，可先用「微笑舉手說你好」來測試，尤其出現「無法舉手」的症狀時，一定要盡速就醫，爭取最佳黃金治療時間。

光田醫院指出， 光田的腦中風團隊，目前在副院長嚴寶勝的帶領下，在過去四年多已執行了近200例的取栓案例，在國內外期刋發表8篇相關論文，頗具成效。

今（2024）年嚴寶勝設計的「雙氣球導管取栓術」，以血管內支架取栓的方式，可以移除深嵌在頸動脈血管內的腫塊，防止手術中血栓脫落，並讓血管再次通順，這種方式對多處並聯血管阻塞的患者來說，不僅降低風險，也更安全。

嚴寶勝表示，光田除了腦中風的急性醫療團隊外，也設置慢性病房，以及復健醫療等，整合腦中風的治療與復能，希望透過資源整合，讓腦中風患者能盡早恢復健康，重返正常生活。

嚴寶勝提醒，去（2023）年底衛福部健保署放寬動脈取栓與靜脈血栓溶解劑的時間，萬一患者發生中風，4.5小時內都可以打靜脈血栓溶解劑，24小時內可執行動脈取栓手術。因此建議民眾一有症狀馬上就醫，才能讓腦中風的後遺症愈來愈少。

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