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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

多打mRNA疫苗有用！研究：鼻腔抗體增加 防護力更持久

2024/10/29 12:17

科學顯示，mRNA疫苗追加劑能協助鼻腔建立防護網；示意圖。（路透資料照）

科學顯示，mRNA疫苗追加劑能協助鼻腔建立防護網；示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新醫學研究發現，多次接種mRNA（信使核糖核酸）疫苗不僅能增強全身性免疫力，還能提升鼻腔黏膜的免疫防護能力，有助對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的冠狀病毒（SARS-CoV-2）及其變異株。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項近日刊登於《科學轉譯醫學》（Science Translational Medicine）期刊的研究，由比利時根特大學（Ghent University）、根特大學醫院，以及佛蘭德生物技術研究院-根特大學炎症研究中心（VIB-UGent Center for Inflammation Research）等機構共同完成。

研究團隊追蹤183名受試者，在其接種基礎劑與追加劑疫苗期間，定期採集生物檢體進行分析。研究發現，多次接種mRNA疫苗的受試者，其鼻腔分泌物中的中和抗體含量明顯上升。這類抗體能有效阻擋病毒入侵人體，且免疫保護力可能比先前預期更持久。

「我們發現接種多劑mRNA疫苗的民眾，其鼻腔分泌物中的中和抗體明顯增加。更重要的是，疫苗誘發的免疫反應持續時間可能比我們原先認知更長，這意味著對抗新變異株的防護力可望維持更久。」該研究的博士生德克勒克（Jozefien Declercq）解釋。

研究團隊透過小鼠實驗進一步探討抗體如何到達鼻腔。共同主持研究的范赫教授（Prof. Dr. Stijn Vanhee）表示：「實驗顯示，大部分的黏膜中和抗體源自全身性免疫反應，血液中的抗體會遷移至鼻腔呼吸道黏膜。這說明重複接種疫苗能刺激全身性抗體的產生，並使其到達黏膜組織。」

根特大學范德克霍夫教授（Prof. Dr. Linos Vandekerckhove）強調：「我們的研究證實，重複接種mRNA疫苗不僅能增強黏膜抗體反應，還可能刺激先前感染所產生的黏膜免疫力。這對於在病毒入侵初期就進行防堵特別重要，也將為未來的防疫政策帶來重要啟示，特別是在面對新型變異株威脅時。」

這項研究成果對制定未來疫苗接種策略具有重要參考價值，也為提升防疫效能提供了科學基礎。

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