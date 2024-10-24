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健康 > 杏林動態

屏縣OHCA急救成功率遠低全國平均 首支高級救護隊12月成立

2024/10/24 18:10

屏縣第一支專責高級救護隊設在消防局備援中心，12月中旬正式成立。（記者羅欣貞攝）

屏縣第一支專責高級救護隊設在消防局備援中心，12月中旬正式成立。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣到院前OHCA（心肺功能停止）急救成功率為20.67%，遠低於全國平均32.14%，為提高到院前緊急救護能力，縣府籌設屏縣第一支專責高級救護隊，消防局長李彬正今天（24日）表示，下月（11月）1日人員進駐、試運轉，12月中旬正式成立，目標使到院前傷病患存活率提升到25%至30%。

屏東縣緊急救護統計數據，到院前心肺功能停止人數2020年至2023年，分別為1083人、945人、1069人、 1021人，急救成功率分別為15.51%、14.92%、12.82%、20.67%，以去年20.67%來看，屏東急救成功率遠低於全國平均32.14%。

屏縣府消防局長李彬正今天（24日）在議會業務報告時透露，屏縣第一支高級救護隊設在消防局備援中心，初期規劃6名高級救護員、4名中級救護員、1位小隊長、9位隊員，後續視救護量、人員增補情形做適度調整，下月（11月）1日人員進駐、試運轉，12月中旬正式成立。

高救隊即將成立，縣議員黃明賢今天（24日）在議會質詢時指出，單以去年數據來看，屏東急救成功率明顯低於全國平均數，不僅顯示屏東還有很大進步空間，更有成立專責高級救護隊的必要，而且所有急救器材都要專門配置，例如，電動式頭胸升高器、電子影像喉頭鏡、自動心肺復甦機等器材，這些器材都到位了嗎？

李彬正則表示，所有器材均已到位，消防局並持續提升技術員急救能力訓練，期待高級救護隊成立之後，與轄區分隊共同努力下，讓屏縣到院前傷病患存活率提升到25%至30%。

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