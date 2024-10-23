部分負擔調高1年挹注健保52.7億 診所求診占比微升

健保署今向健保會報告部分負擔調高1週年，初步略見分級醫療成效。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保門診藥品、急診部分負擔調高去年7月上路，健保署今（23日）向健保會報告1週年成效，民眾平均每人門診就醫部分負擔增加299元、急診增加149元，但到基層診所求診占比微升，醫院急診輕症比例也下降，初步略見分級醫療成效。

健保署醫管組組長劉林義表示，彙整去年7月至今年6月負擔新制上路1週年的數據，再與2022年全年的數據進行對比，發現平均每人到醫院門、急診部分負擔分別增加299元、149元。進一步檢視部分負擔占醫療費用比率上升，主要為醫學中心從13.9%上升至16.1%，區域醫院從10.4%上升至12.2%。

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劉林義指出，大醫院部分負擔提高，可發現病人就醫行為些微移動，像是今年上半年診所求診占比70.39%，較去年同期增加0.22%；慢性病人到診所求診占率43.46%，上升4.61%。此外，急診檢傷分類較輕微的4、5級占比下降。初步看起來，分級醫療逐步落實中，但可能是部分負擔與其他相關政策共同促成的效果，長遠成效有待觀察。

劉林義並提到，部分負擔新制1年新增挹注健保達52.7億元，高於原先預估的30億元，且慢性病連續處方箋從原本全面免收調整為部分要收取部分負擔，健保支付每件藥費平均下降42元，由884元降至842元，有助於節省資源。

另外，中低收入戶、身心障礙者等弱勢族群部分負擔未變動，劉林義說明，這些民眾全年就醫次數由12.7次上升至13.5次，顯示權益未受影響。

醫改會執行長林雅惠則認為，當初部分負擔新制的目標是以價制量，但未見就醫次數降低，慢連箋釋出率也未見增加，且急診輕症占率下降但重症滯留時間卻拉長1小時，顯示分級醫療仍有很大的進步空間。

林雅惠也點出，目前看起來，多項指標改善並不顯著，解讀數據應更謹慎，也要考量背景值、發展趨勢以評估變化與政策相關性。此外，過去不少專家憂心調高部分負擔會減少部分民眾接受必要醫療的意願，健保署宜進一步監測，以免犧牲病人健康。

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