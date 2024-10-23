別讓久坐偷走你的肌肉！美研究：每30分鐘動一動延緩流失

深蹲有助於增加腿部力量，促進下肢的血液循環，同時強化臀部、腿部及核心肌群。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕不少上班族長期久坐，身體毛病增多。世界健身房World Gym今日指出，根據《美國生理學會》的一篇研究發現，要保持肌肉健康，每30分鐘起身動一動，會有顯著影響。長期久坐可能導致肥胖、心血管疾病的健康問題，更有研究發現會使肌肉流失。但只要每隔30分鐘起身動一動，就能幫助保持肌肉健康。推薦深蹲、開合跳、伸展活動與伏地挺身4個徒手運動，預防肌肉流失。

該研究將受試者分成三組，觀察在不同活動情境下的肌肉蛋白合成速率。第一組「久坐組」，受試者持續久坐7.5個小時；第二組「深蹲組」同樣久坐7.5小時，但每隔30分鐘起身進行15次徒手深蹲；第三組「走動組」則是每30分鐘起來走動2分鐘。結果顯示，無論深蹲還是走動，這些小幅度的活動均能有效促進肌肉蛋白合成速率，顯著高於「久坐組」。

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長時間靜態工作族群，可每隔30分鐘起身活動，這會讓身體更有效利用攝取的蛋白質，進行肌肉的修復與增長。World Gym推薦以下4種運動，不論在辦公室或家裡都可以輕鬆完成。

1. 深蹲：深蹲有助於增加腿部力量，促進下肢的血液循環，同時強化臀部、腿部及核心肌群。無論是在辦公室還是居家環境，都能隨時進行，幫助保持肌肉活力。

2. 開合跳：開合跳屬於全身性的有氧運動，能夠迅速提高心率，促進全身血液循環，讓身體從靜態中快速活躍起來。對於增強心肺功能、燃燒卡路里，以及提升體能都有所幫助。

3. 伸展活動：長時間久坐容易導致頸部、肩膀及腰部僵硬，透過簡單的伸展，舒緩肌肉緊繃，減少姿勢不良所引發的疼痛及不適，並增強肌肉的靈活度。

4. 伏地挺身：伏地挺身不單依靠四肢的力量支撐，更需要強大的核心肌群來保持身體穩定。因此能全面鍛鍊到胸部、肩膀、手臂及核心，提升整體的力量和耐力，同時增強身體的穩定性。

長時間保持靜止不動對健康的損害大，簡單起身動一動，讓肌肉保持活躍，就能有效預防肌肉流失。

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