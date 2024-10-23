自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

結紮後更「性」福！ 30歲男術後分享親身經驗

2024/10/23 15:32

高雄「紮男」（左）現身分享結紮手術好避孕，增進夫妻的「性」福感。（陳昱光醫師提供）

高雄「紮男」（左）現身分享結紮手術好避孕，增進夫妻的「性」福感。（陳昱光醫師提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕許多男性對結紮手術存在擔憂，害怕這會影響勃起功能或性慾，高雄一名接受結紮手術後的30歲男性患者，4個月後，他開心地告訴主治醫師陳昱光「性生活變得更滿意」！希望現身說法，鼓勵男性「結紮手術」不只提供可靠的避孕效果，還有助於改善夫妻間的性福生活。

泌尿科診所陳昱光醫師表示，研究顯示男性結紮後，對女性伴侶的性滿意度沒有負面影響，反在性喚起方面有顯著提升，顯示她們在性生活中能夠更好地投入，享受更多的快感和滿足，結紮手術對夫妻雙方，都是一個安全且積極的選擇。

接受結紮手術的病友回診告訴陳醫師，結紮手術有效讓他避孕，還有助於改善男性的性生活品質，增進夫妻間的親密感，尤其是沒有了對避孕的擔憂，整個過程變得更放鬆，更能專注於和伴侶的親密交流。

陳昱光醫師建議結紮可以成為完成家庭生育計劃後的首選避孕方式，不僅可以提供可靠的避孕效果，還有助於改善夫妻間的性福生活，美國已經超過一成男性進行過結紮手術，在台灣約7%的男性選擇結紮並且逐漸向西方看齊，對於那些想到就「蛋疼」的患者，診所提供了舒眠無痛的選項，幫助更多人順利轉職為「紮男」。

高雄「紮男」現身分享結紮手術好避孕，增進夫妻的「性」福感，可以有舒眠無痛的選項，幫助更多人順利轉職為「紮男」。（陳昱光醫師提供）

高雄「紮男」現身分享結紮手術好避孕，增進夫妻的「性」福感，可以有舒眠無痛的選項，幫助更多人順利轉職為「紮男」。（陳昱光醫師提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中