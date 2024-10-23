結紮後更「性」福！ 30歲男術後分享親身經驗

高雄「紮男」（左）現身分享結紮手術好避孕，增進夫妻的「性」福感。（陳昱光醫師提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕許多男性對結紮手術存在擔憂，害怕這會影響勃起功能或性慾，高雄一名接受結紮手術後的30歲男性患者，4個月後，他開心地告訴主治醫師陳昱光「性生活變得更滿意」！希望現身說法，鼓勵男性「結紮手術」不只提供可靠的避孕效果，還有助於改善夫妻間的性福生活。

泌尿科診所陳昱光醫師表示，研究顯示男性結紮後，對女性伴侶的性滿意度沒有負面影響，反在性喚起方面有顯著提升，顯示她們在性生活中能夠更好地投入，享受更多的快感和滿足，結紮手術對夫妻雙方，都是一個安全且積極的選擇。

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接受結紮手術的病友回診告訴陳醫師，結紮手術有效讓他避孕，還有助於改善男性的性生活品質，增進夫妻間的親密感，尤其是沒有了對避孕的擔憂，整個過程變得更放鬆，更能專注於和伴侶的親密交流。

陳昱光醫師建議結紮可以成為完成家庭生育計劃後的首選避孕方式，不僅可以提供可靠的避孕效果，還有助於改善夫妻間的性福生活，美國已經超過一成男性進行過結紮手術，在台灣約7%的男性選擇結紮並且逐漸向西方看齊，對於那些想到就「蛋疼」的患者，診所提供了舒眠無痛的選項，幫助更多人順利轉職為「紮男」。

高雄「紮男」現身分享結紮手術好避孕，增進夫妻的「性」福感，可以有舒眠無痛的選項，幫助更多人順利轉職為「紮男」。（陳昱光醫師提供）

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