失智症研究登國際期刊 精神科醫師許景琦獲邀赴巴黎演講

許景琦獲邀巴黎演講，王金平讚增加台灣醫療國際成就。（許景琦提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市精神專科醫院維新醫院院長許景琦發表失智症研究論文「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」，失智症將能以AI機器學習方法獲數字等級來分辨，今年4月刊登於國際分子科學期刊，並獲邀於12月在巴黎科學論壇進行主題演講；今天前立法院長王金平與他見面時，特別建議用影音配合外文解說，增加台灣在國際醫療的研究成就。

生技醫療科技政策研究中心董事長王金平今天與許景琦見面，關心台灣精神醫療與研究，詢問許失智症研究登國際期刊及接受邀請到巴黎演講，期盼這次演講能讓國際了解台灣醫療成就，並贈送著作《橋-走近王金平》給許景琦。

請繼續往下閱讀...

許景琦指出，獲邀參加巴黎科學論壇進行主題演講「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」研究，內容直接用腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，可得到診斷目的，而且診斷費用更低，結果更加正確，未來可應用在早期失智症檢測上，這場演講也爭取主辦方同意在會場懸掛國旗、播放台灣歌曲。

他也說，要求演講會場主辦單位在會場懸掛國旗並播放台灣民謠「安平追想曲」來紀念曾祖父過去在台南七股以扁擔挑鹽的生活，獲巴黎主辦方認同與感動，同意播放充滿台灣味的歌曲。

王金平贈送著作給許景琦。（許景琦提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法