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健康網》兔子比烏龜更長壽！ 研究：跑得快活得久
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你一定聽過龜兔賽跑的故事吧？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享關於「4分鐘英里」跑者的驚人發現。1954年，醫學生羅傑·班尼斯特成為首位在4分鐘內跑完1英里的跑者，專家曾對這種高強度運動的健康影響表示擔憂，但2024年英國運動醫學期刊的研究顯示，這些跑者的平均壽命比一般人長了4.7年。
研究針對前200位達成此紀錄的男性跑者進行深入分析，結果顯示，隨著年代的變化，這些跑者的壽命延長幅度分別為1950年代的9.2年、1960年代的5.5年、1970年代的2.9年，顯示出大眾健康意識提升的影響。
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專家指出，跑者的長壽可能與他們的高強度訓練及良好的心肺功能有關，這些因素使他們擁有卓越的心血管健康。此外，研究發現，非奧運選手的壽命甚至略長於奧運選手，強調運動的益處不僅限於頂尖運動員。這項研究挑戰了對極限運動有害健康的傳統觀念，表明運動不僅能增進健康，還可能有助於延長壽命，鼓勵人們積極參與運動。
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